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Wonder Woman 1984 filminden yeni fragman

23 Ağustos 2020

Wonder Woman 1984 filminin yeni fragmanı, DC FanDome sanal etkinliği sırasında paylaşıldı. Gal Gadot’un başrolde yer aldığı filmde olaylar 1984 yılında geçiyor.

İlk filmde 1. Dünya Savaşı’nda insanlarla iletişim kurmaya başlayan Diana, bu yapımda gizli şekilde Wonder Woman olmaya devam ederken kaybettiği hayatının aşkının da yasını tutmaya devam ediyor. Patty Jenkins’i yönetmenliğini üstlendiği; Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal gibi isimlerin rol aldığı Wonder Woman 1984, 5 Haziran’da vizyona girecekti ancak pandemi nedeniyle ertelenmişti. Yapım 2 Ekim’de vizyona girecek.


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