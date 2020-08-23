Giresun’u sel vurdu: 4 kişi hayatını kaybetti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TALİMAT

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’da meydana gelen sel ve heyelan sonrası bölgenin durumunu ve arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor. Olayın hemen ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Giresun’a gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece boyunca ve sabah, bölgenin durumu ve arama kurtarma çalışmaları ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bilgi aldı.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Erdoğan’ın talimatıyla Giresun’a gitti.