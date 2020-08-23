Giresun’u sel vurdu: 4 kişi hayatını kaybetti

Giresun, Samsun, Rize, Trabzon’da sel meydana geldi. Araçlar yollarda sürüklendi, istinat duvarları çöktü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Giresun’daki sel ve heyelanlarda 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 11 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor” dedi.
Giresun’u etkisi altına alan sağanak yağış şehrin birçok yerinde su baskınlarına ve tahribata yol açtı.
Dereli ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde dere taşkınlarına ve su baskınlarına neden oldu.
İlçe merkezi yakınlarından geçen Aksu Deresi’nin taşmasıyla cadde ve sokaklar adeta nehre döndü. Taşkının şiddetinin artması nedeniyle yol kenarlarında park halindeki araçlar sele kapıldı. İşyerlerinde yaklaşık 1 metreye kadar su baskınları yaşandı.
Şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı Giresun’da 4 kişi hayatını kaybetti.
TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerden birinin jandarma olduğunu açıkladı.
118 köy yolunun kapalı olduğunu belirten Soylu, ”(Dereli ilçesinde) Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır” ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Soylu, “133 vatandaşımız kurtartıldı, 3’ü kurtarılmayı bekliyor” diye konuştu.
“Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresindeki 5 jandarmamızın, bir de iş makinesi operatörünün düştüğü deredeki arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Orada bir jandarmamızın şehit haberini söylemiştim, diğerleriyle ilgili de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.”
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TALİMAT
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’da meydana gelen sel ve heyelan sonrası bölgenin durumunu ve arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor. Olayın hemen ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Giresun’a gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece boyunca ve sabah, bölgenin durumu ve arama kurtarma çalışmaları ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bilgi aldı.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Erdoğan’ın talimatıyla Giresun’a gitti.
CHP, GİRESUN’A HEYET GÖNDERDİ
Öte yandan CHP, sel felaketinin meydana geldiği Giresun’a heyet gönderdi. CHP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında milletvekillerinden oluşan heyet, sel felaketinin boyutlarını yerinde incelemek üzere Giresun’a hareket etti.
Heyette, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ve Giresun Milletvekili Necati Tığlı bulunuyor.
MSB: HAVA KUVVETLERİ’NE AİT HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ
TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir helikopterin arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak için Giresun’da görevlendirildiğini bildirdi.