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Giresun’u sel vurdu: 4 kişi hayatını kaybetti

23 Ağustos 2020
Giresun'u sel vurdu

Giresun, Samsun, Rize, Trabzon’da sel meydana geldi. Araçlar yollarda sürüklendi, istinat duvarları çöktü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Giresun’daki sel ve heyelanlarda 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 11 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor” dedi.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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