Ayia Marina Şapeli dökülüyor

Lapta’da bulunan Orta Çağ’dan kalma Ayia Marina Şapeli ilgi bekliyor.

Bölgede gözlem yapan araştırmacı yazar Mete Hatay tarihi şapelin bir süre ambar olarak kullanıldığını belirtti. Binanın tam anlamıyla döküldüğünü söyleyen Hatay, duvarlarda fresko kalıntılarının olduğunu ama kurtarılamayabileceğini kaydetti.

Hatay’ın paylaşımı şöyle:

Lapta’daki Orta Çağ’dan kalma ( bir ihtimal eskiden Katolik şapeliydi), Ayia Marina Şapeli ilgi bekliyor. Dün içerisini biraz kolaçan ettim. Belli ki birileri burayı bir süre ambar olarak kullanmış.. Bina tam anlamıyla dökülüyor. Girişe birileri binanın öneminin anlatıldığı Rumca bir yazı bırakmış. Duvarların bazı yerlerinde fresko kalıntılar var ama artık kurtarıla bilirler mi emin değilim. Acil uzman eli gerekir. Onun da yıpranmışlığı bize uzun bir süre önce bırakıldığını gösteriyor. Kültürel miras kapsamındaki bu bina uzun yıllar 1940’larfa boşaltılmış Katsouris köylüleri tarafından kullanılırdı. Sevgili Ali Tuncay’ın bilgisine!