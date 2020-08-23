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Taşkent Doğa Parkı: Gölete kirli su girişi var

23 Ağustos 2020
Gönyeli Barajı balık ölümleri

Gönyeli Barajı’ndaki balık ölümleri üzerine bölgeye giden Taşkent Doğa Park uzmanları incelemelerde bulundu. Uzmanlar vatandaşları Gönyeli Barajında balık avlamamaları ve buradan çıkan balıkları yememeleri konusunda uyardı.
Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklama şöyle:
Dün gece geç saatlerde gelen bir ihbarı değerlendiren DoğaPark uzmanları hazırlıklarını yaparak bu sabah su ürünleri mühendisimiz Derviş Çavuşoğlu liderliğinde olay yerinde incelemelerde bulundu, testler yapıldı.
İlk belirlemelerde ortaya çıkan bulgular şu şekilde:
Gönyeli Barajı balık ölümleri
1. Aynı suda sinek balıklarının yaşadığı, sazanların ise öldüğü belirlendi. Bu da kimyasal kirlilik (ilaç, zehir, pestisit vs) ihtimalinin çok düşük olduğunu gösteriyor
2. Barajda su azalması olmuş fakat yaşanan bu durum oksijen azlığı gibi görünmüyor. Açıklarda bile ölü balıkların olması sorunun neredeyse kesin bir şekilde oksijen azlığından kaynaklanmadığına işaret ediyor.
3. İki farklı noktadan yapılan testlerde amonyak oranı olması gerekenden yüksek çıktı (1.5mg/litre), bu da organik kirlilik anlamına geliyor.
4. Bölgede çok ciddi bir lağım kokusu mevcut. Göletin dibi simsiyah ve sürekli kabarcıklar çıkıyor. Ayrıca yüzeyde yer yer beyaz bir tabaka var. Bu belirtiler ayrı ayrı normal kabul edilebilecek olsa da bunların hepsi beraber gölete bölgeden kirli su girişi olduğunu ve/veya vidanjör boşaltıldığına işaret ediyor.
Bölgeden ve sudan ileri tetkikler için örnekler alındı.
Ülkemizdeki tüm göletler DoğaPark’ın da katkı koyduğu ve Aralık 2019’da yürürlüğe giren Sulak Alanların Korunması ve Yönetimi Tüzüğü ile mutlak koruma altındadır.
Bu noktada yasa uygulayıcılar olan Çevre Koruma Dairesi, Su İşleri Dairesi, Hayvancılık Dairesi ve Gönyeli Belediyesinin devreye girerek kirliliğin kaynağını tespit ederek gerekli önlemleri alması gerekmektedir.
Uyarı: Lütfen Gönyeli Barajında balık avlamayın, buradan çıkan balıkları yemeyin.


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