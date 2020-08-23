CMC Golf Turnuvasında Şampiyon Merve Keser

Lefke’de düzenlenen CMC Golf Turnuvası’nda Şampiyon Merve Keser oldu

Haber: Gürsel KARAGÖZLÜ

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında, bugün yapılan puanlı golf şampiyonasında 45 puanla Merve Keser şampiyon oldu.

Lefke Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel 16 Ağustos şenlikleri çerçevesinde, CMC Golf Club tarafından, Lefke Belediyesinin sponsorluğunda yapılan puanlı 18 çukur tam handikap golf turnuvasına 30 sporcunun katıldı.

Turnuvada 45 puanla birinci olan Merve Keser’i, 40 puanla ikinci sırayı alan John Edridge ve 38 puanla üçüncü olan Rhona Atkins takip etti. Dereceye girenlere kupaları Belediye Başkanını temsilen Lefke Belediye Müdürü Haluk Giray tarafından takdim edildi. Turnuva sonrasında, tüm katılanlara Lefke Belediyesi tarafından CMC golf Clup’da yemek verildi.