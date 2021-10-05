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Whatsapp, Instagram ve Facebook 7 saat erişim sıkıntısı yaşadı

5 Ekim 2021
Whatsapp Instagram Facebook çöktü





Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook tarihinin en uzun süren erişim sıkıntısını yaşadı. Facebook’un altyapı direktörü Janardhan, yaklaşık 7 saat süren kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi. Facebook, kesinti sonrası kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu duyurdu. Saat 18.40 civarı başlayan kesintiler gece saat 01.00’den itibaren düzelmeye başladı.





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5 Ekim 2021


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