Whatsapp, Instagram ve Facebook 7 saat erişim sıkıntısı yaşadı

Sosyal medya platformlar\u0131 Whatsapp, Instagram ve Facebook tarihinin en uzun s\u00fcren eri\u015fim s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131n\u0131 ya\u015fad\u0131.\u00a0Facebook'un altyap\u0131 direkt\u00f6r\u00fc Janardhan, yakla\u015f\u0131k 7 saat s\u00fcren kesintinin hatal\u0131 bir konfig\u00fcrasyondan kaynakland\u0131\u011f\u0131n\u0131n saptand\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi. Facebook, kesinti sonras\u0131 kullan\u0131c\u0131 bilgilerinin g\u00fcvende oldu\u011funu duyurdu. Saat 18.40 civar\u0131 ba\u015flayan kesintiler gece saat 01.00'den itibaren d\u00fczelmeye ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n\r\nD\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda y\u00fcz milyonlarca kullan\u0131c\u0131s\u0131 olan sosyal medya platformlar\u0131 Whatsapp, Instagram ve Facebook'a yakla\u015f\u0131k 7 saat boyunca eri\u015fim sa\u011flanamad\u0131.\r\n\r\n\u0130nternet sitelerindeki \u00e7\u00f6kme sorununu bildiren "Down Detector" isimli internet sitesine g\u00f6re T\u00fcrkiye saatiyle 18.40'tan itibaren Facebook, Whatsapp ve Instagram'a d\u00fcnya genelinde eri\u015fim sorunlar\u0131 ya\u015fand\u0131.\r\n\r\nS\u00f6z konusu soruna ili\u015fkin her \u00fc\u00e7 sosyal medya platformunu da \u00e7at\u0131s\u0131nda bar\u0131nd\u0131ran Facebook'un \u0130leti\u015fim Direkt\u00f6r\u00fc Andy Stone, Twitter \u00fczerinden yapt\u0131\u011f\u0131 ilk a\u00e7\u0131klamada, "Uygulamalar\u0131m\u0131z ve \u00fcr\u00fcnlerimize eri\u015fimde bir sorun oldu\u011funun fark\u0131nday\u0131z. M\u00fcmk\u00fcn olan en k\u0131sa s\u00fcrede her \u015feyin normale d\u00f6nmesi i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz, verdi\u011fimiz rahats\u0131zl\u0131ktan dolay\u0131 \u00f6z\u00fcr dileriz" dedi.\r\n\r\nNEDEN \u00c7\u00d6KT\u00dc?\r\n\r\nFacebook'un altyap\u0131 direkt\u00f6r\u00fc Santosh Janardhan, \u015firketin sitesi \u00fczerinden yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, kesintinin hatal\u0131 bir konfig\u00fcrasyondan kaynakland\u0131\u011f\u0131n\u0131n saptand\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi. Konfig\u00fcrasyon ise yap\u0131land\u0131rma anlam\u0131na geliyor. Yani\u00a0Facebook m\u00fchendisleri ayar de\u011fi\u015fikli\u011fi yaparken sistemi kitledi.\u00a0\r\n\r\n\r\nSorunun ayn\u0131 zamanda \u015firketin operasyonlar\u0131nda kulland\u0131\u011f\u0131 sistemleri kullan\u0131lamaz hale getirmesinin \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc zorla\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Janardhan, "Platformlar\u0131m\u0131zda bug\u00fcn ya\u015fanan kesintiden dolay\u0131 t\u00fcm d\u00fcnyada bize g\u00fcvenen ki\u015fi ve \u015firketlerden \u00f6z\u00fcr dileriz" ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\nDe\u011fi\u015fikli\u011fin s\u0131n\u0131r ge\u00e7it protokol\u00fcnde yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 tahmin ediliyor.\u00a0Internet \u00fczerindeki kararlar\u0131n ana makinelere g\u00f6nderilmesi i\u015flemine izin veren modele s\u0131n\u0131r ge\u00e7it protokol\u00fc (BGP) nedir. Yani bu protokolle sistemleriniz internete ba\u011flan\u0131r. A\u011fla etkile\u015fim halinde olur. Eger bu protokol \u00e7al\u0131\u015fmazsa d\u0131\u015far\u0131yla etkile\u015fim kesilir. Yani Facebook, Instagram, WhatsApp ve Oculus'un d\u0131\u015f d\u00fcnyayla ba\u011flant\u0131s\u0131 kesilmi\u015f durumdayd\u0131.\r\n\r\n\r\nSAN\u0130YEDE 2 M\u0130LYON DOLAR YAKTI\r\nFacebook \u015firketinin sadece sistemleri de\u011fil borsadaki de\u011feri de \u00e7\u00f6kt\u00fc. \u015eirket bir anda y\u00fczde 5'e yak\u0131n de\u011fer kaybetti. Facebook Inc'in piyasa de\u011feri 920 milyar dolar\u0131n alt\u0131na geriledi. 45 milyar dolardan fazla eriyen \u015firketin kayb\u0131 saniyede 2 milyon dolara yak\u0131n oldu.\r\n'KULLANICI B\u0130LG\u0130LER\u0130 G\u00dcVENDE' A\u00c7IKLAMASI\r\n\r\n\u015eirket, bu s\u00fcre\u00e7te kullan\u0131c\u0131 bilgilerinin \u00e7al\u0131nd\u0131\u011f\u0131na dair bir delil bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, bu y\u00f6ndeki\r\n"\u015e\u0130RKET \u0130\u00c7\u0130 \u0130LET\u0130\u015e\u0130M\u0130 DE ETK\u0130LED\u0130"\r\n\r\n\u00d6te yandan New York Times'\u0131n (NYT) ismini vermek istemeyen \u015firket \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 haberinde ise bir siber sald\u0131r\u0131dan \u015f\u00fcphelenildi\u011fi kaydedildi.\r\n\r\nProblemin Facebook'un \u015firket i\u00e7i ileti\u015fimini de etkiledi\u011fi ve \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n "Zoom" uygulamas\u0131 \u00fczerinden ileti\u015fim kurmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n\r\nGECE 01.00'DAN \u0130T\u0130BAREN D\u00dcZELMEYE BA\u015eLADI\r\n\r\nT\u00fcm platformlarda saat 18.40 civar\u0131 ba\u015flayan kesintiler gece saat 01.00'den itibaren d\u00fczelmeye ba\u015flad\u0131. Ya\u015fanan kesinti \u015fimdiye kadarki en uzun s\u00fcreli kesinti olarak tarihe ge\u00e7ti.\r\n\r\n\r\n