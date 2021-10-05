Whatsapp, Instagram ve Facebook 7 saat erişim sıkıntısı yaşadı

Dünya çapında yüz milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook’a yaklaşık 7 saat boyunca erişim sağlanamadı.

İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren “Down Detector” isimli internet sitesine göre Türkiye saatiyle 18.40’tan itibaren Facebook, Whatsapp ve Instagram’a dünya genelinde erişim sorunları yaşandı.

Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook’un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı ilk açıklamada, “Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” dedi.

NEDEN ÇÖKTÜ?

Facebook’un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi. Konfigürasyon ise yapılandırma anlamına geliyor. Yani Facebook mühendisleri ayar değişikliği yaparken sistemi kitledi.