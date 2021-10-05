Golfte birinci Chris Moores oldu

Golfte Yeşilyurt’ta düzenlenen turnuvayı Chris Moore kazandı.

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında pandemi koşullarındaki önlemlere azami önem gösterilerek gerçekleşen ve sezonun özel turnuvalarından biri olan Chariman’s Cup Golf Turnuvası’nda Chris Moores 38 Puan ile şampiyon oldu.

Tüm dünyada geçerli olan World Handicap System (WHS) esası üzerinden Course Handicap’ın % 95’i alınarak belirlenen ekstra vuruş hakları ve 18 delik Stableford formatında oynanan turnuvada Keith Goddard 36 puan ile ikinci olurken, Hasan Garabli de 35 puan ile üçüncülüğü elde etti.