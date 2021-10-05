Sağlık Üst Kurulu’na sesleniyorum; sakın ola “okul sporları oynanmayacak” kararı alırsanız, size eleştiri üstüne eleştiri yağdırırım şimdiden söyleyim.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları Yürütme Kurulu, Sağlık Üst Kurulu’na bir yazı yazdı ve “Okul Sporlarının başlaması” ile ilgili cevap beklediğini kurula iletti.

Bu üst kurul okulların açılmasını PCR testi zorunlu kılarak açtı, bu güzel. Eğer bana spor yapılamaz derlerse tam bir iş bilmezdirler diye her gün onlara yazarım.

Madem ki okulları test zorunluluğu ile açtın okul sporlarına izin de vermelisin. Tamam, güreş temas sporu ona verme ama futbol, basketbol, voleybol, hentbol, atletizm, badminton ve diğer dallara izin vermelisiniz. Bu gençler artık spor da yapmalıdır.

Federasyonlara izin vererek sporu başlattınız size teşekkür ettik ama okul sporlarını da başlatmanız gerekmektedir. Bu olaya sayın Sağlık Bakanı Ünal Üstel de el koymalı ve kararı erken çıkartmalıdırlar.

Okul sporları başlamalıdır. Çocuklarımız spordan uzak tutulmamalıdırlar. Virüs olayı konusunda Sağlık Bakanlığı bir yol izliyor, Spor federasyonları maçlarını, kulüpler idmanlarını Sağlık Üst Kurulu’nun talimatlarına göre yapıyorlar, artık sıra geldi okullardaki spora. Lütfen bu olayı da açın ki gençler spor yapabilsin.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları Yürütme Kurulu yazısı Sağlık Üst Kurulu’nun masasında. Bu karar en erken zamanda çıkmalıdır.

İnşallah Sağlık Kurulunun alacağı olumlu karar ile Okul Sporları Yürütme Kurulu da çalışmalarına başlar ve fikstürleri halleder ve okullarda da spor başlar.

Bu karar çıkar çıkmaz okullar da takımları için gerekeni yaparak takımlarına desteği verirler.

Artık gençlerimizin “Okulda” da spor yapma zamanı gelmiştir.

Hadi Sağlık Üst Kurulu görevinizi yapınız ve sporu serbest bırakınız.