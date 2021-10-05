Covid-19 etkisi: Kuşların yüzde 80’i şehir merkezlerine indi

Kanada ve ABD\u2019den bilim insanlar\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan bir ara\u015ft\u0131rmada, Covid-19 pandemisi boyunca insan hareketlili\u011finin az olmas\u0131n\u0131n ku\u015flar\u0131n davran\u0131\u015flar\u0131n\u0131 etkiledi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Pandemi \u00f6ncesinde \u015fehir merkezi yak\u0131nlar\u0131nda g\u00f6zlenmeyen t\u00fcrlerin, insanlar\u0131n ya\u015fam alanlar\u0131nda daha fazla g\u00f6r\u00fclmeye ba\u015fland\u0131\u011f\u0131 anla\u015f\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nManitoba \u00dcniversitesi ve Cornell Ornitoloji Laboratuvar\u0131'ndan iki ara\u015ft\u0131rma ekibi, 2017 ile 2020 y\u0131llar\u0131n\u0131n Mart ve May\u0131s aylar\u0131 aras\u0131nda yakla\u015f\u0131k 4,3 milyon ku\u015fun kay\u0131tlar\u0131n\u0131 inceledi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSonu\u00e7 olarak pandemi s\u0131ras\u0131nda incelenen 82 t\u00fcr\u00fcn y\u00fczde 80'inin, pandemi \u00f6ncesi seviyelere k\u0131yasla \u015fehirlerin, ana otoyollar\u0131n ve havaalanlar\u0131n\u0131n 100 kilometre yak\u0131n\u0131na, \u00f6zellikle insanlar\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 alanlara daha da yakla\u015ft\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nManitoba \u00dcniversitesi\u2019nden Nicola Koper, \u2018\u2019\u00c7ok fazla t\u00fcr, insanlar\u0131n ya\u015fad\u0131klar\u0131 alanlarda pandemi boyunca \u00e7ok daha s\u0131k g\u00f6r\u00fcl\u00fcr oldu. Soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamalar\u0131 boyunca azalan trafik ve hareketlilikten ne kadar t\u00fcr\u00fcn etkilendi\u011fine \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rd\u0131m\u2019\u2019 diye konu\u015ftu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAra\u015ft\u0131rma, \u015fehirlerdeki s\u0131k\u0131 karantina boyunca \u015fehirlerde kel kartal\u0131n (Kuzey Amerika\u2019da bulunan ba\u015f\u0131 beyaz, g\u00f6vdesi ve kanatlar\u0131 siyah olan bir kartal t\u00fcr\u00fc) ve yakut bo\u011fazl\u0131 sinek ku\u015funun havaalan\u0131 yak\u0131nlar\u0131nda g\u00f6r\u00fclme olas\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n \u00fc\u00e7 kat fazla oldu\u011funu g\u00f6sterdi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nG\u00d6ZLEMLER\u0130YLE KATKI SUNANLARA TE\u015eEKK\u00dcR\r\n\u0130ncelenen verilerin g\u00f6n\u00fcll\u00fclerin g\u00f6zlemlerine dayand\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatan ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, pandemi boyunca ku\u015f g\u00f6zlemcili\u011finin artm\u0131\u015f olmas\u0131n\u0131n da verilere yans\u0131mas\u0131n\u0131n m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011fu s\u00f6ylediler. Ayr\u0131ca g\u00f6zlemleriyle \u00e7al\u0131\u015fmaya katk\u0131 sunanlara da te\u015fekk\u00fcr ettiler.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCornell Ornitoloji Laboratuvar\u0131\u2019ndan \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n yazarlar\u0131ndan Alison Johnston, \u2018\u2019\u0130nsanlar sonunda ku\u015flar\u0131n sesini trafik g\u00fcr\u00fclt\u00fcs\u00fc olmadan duyabildikleri i\u00e7in mi bu kadar fazla bildiriyorlar? Yoksa ku\u015flar\u0131n say\u0131s\u0131nda ger\u00e7ekten ekolojik bir de\u011fi\u015fme mi meydana geldi?\u2019\u2019 diye sordu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nE\u011fer bu ihtimal dikkate al\u0131n\u0131rsa, bilim insanlar\u0131 amat\u00f6r ku\u015f g\u00f6zlemcileri taraf\u0131ndan kolayl\u0131kla g\u00f6zlenebilen kartal gibi b\u00fcy\u00fck t\u00fcrlerin daha fazla, sinek ku\u015fu gibi k\u00fc\u00e7\u00fck t\u00fcrlerin daha az fark edilmesini beklediklerini hat\u0131rlatt\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBunun aksine, soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamalar\u0131n\u0131n oldu\u011fu d\u00f6nemde, 82 t\u00fcrden 66\u2019s\u0131n\u0131n pandemi s\u00fcresince g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc tespit edildi.\r\n\r\n\r\n\r\nBaz\u0131 t\u00fcrlerin g\u00f6r\u00fclmesi ise insan hareketlili\u011finin azalmas\u0131yla azald\u0131. \u00d6rne\u011fin; k\u0131z\u0131l kuyruklu \u015fahin \u00f6nceki y\u0131llardan daha az g\u00f6r\u00fclmeye ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n