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Covid-19 etkisi: Kuşların yüzde 80’i şehir merkezlerine indi

5 Ekim 2021
covid-19 kuşlar şehirde





Kanada ve ABD’den bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada, Covid-19 pandemisi boyunca insan hareketliliğinin az olmasının kuşların davranışlarını etkilediği ortaya çıktı. Pandemi öncesinde şehir merkezi yakınlarında gözlenmeyen türlerin, insanların yaşam alanlarında daha fazla görülmeye başlandığı anlaşıldı.





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5 Ekim 2021


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