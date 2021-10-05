Covid-19 etkisi: Kuşların yüzde 80’i şehir merkezlerine indi

Manitoba Üniversitesi’nden Nicola Koper, ‘’Çok fazla tür, insanların yaşadıkları alanlarda pandemi boyunca çok daha sık görülür oldu. Sokağa çıkma kısıtlamaları boyunca azalan trafik ve hareketlilikten ne kadar türün etkilendiğine çok şaşırdım’’ diye konuştu.