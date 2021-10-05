Kartal yine berabere: 1-1

Aksa Futbol Süper Ligi ’nde 3’üncü haftanın kapanış maçında Yenicami ile Lefke başkentte birbirlerine üstünlük kuramadı.

Futbolda Aksa Süper Lig’in 3’üncü hafta kapanış maçında Yenicami ile Lefke Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Maçın ilk dakikalarında Lefke penaltı kazandı. Karşılaşmanın 3.dakikasındaki penaltıda topun gerisine geçen Kasım güzel bir vuruşla kaleci Ercan’ı mağlup etti ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İlerleyen dakikalarda Yenicami’nin beraberlik arayışları oldu. Göktaş’ın uzak mesafeden şutu üst direkten döndü. Yenicami 1 kez de Hascan ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi ve ilk 45 dakika 1-0 Lefke üstünlüğünde sona erdi.

Karşılaşmanın 2.devresine Yenicami hızlı başladı. Sağdan yapılan ortaya Serhan kafa vurdu top bir kez daha direkten döndü, dönen topa 6 pas üzerinde Mosses ve Hüseyin Sadıklar vurmak istedi fakat ikisi de birbirine engel olunca Yenicami mutlak golden oldu.

61.dakikada Yenicami’den Mosses sağ kanattan ortaladı Fırat gelişine vurdu ve skor 1-1 oldu.

Daha sonra Lefke 1 gol buldu ancak hakem topun elle oynandığı gerekçesi ile golü iptal edildi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılama 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Yenicami 3 haftada 3üncü beraberliğini alırken, Lefke puanını 4 yaptı.

Aksa Süper Lig Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y Av. P

1.Yonpaş Dumlupınar 3 3 0 0 7 1 6 9

2.Cihangir 3 2 1 0 4 2 2 7

3.Mesarya 3 2 0 1 4 2 2 6

4.Göçmenköy 3 2 0 1 5 4 1 6

5.Gönyeli 3 2 0 1 2 1 1 6

6.Merit Alsancak Yeşilova 3 1 2 0 8 6 2 5

7.Mağusa Türk Gücü 3 1 1 1 10 4 6 4

8.Hamitköy 3 1 1 1 2 1 1 4

9.Doğan Türk Birliği 3 1 1 1 3 3 0 4

10.Küçük Kaymaklı 3 1 1 1 2 2 0 4

11.Lefke 3 1 1 1 2 3 -1 4

12.Yenicami 3 0 3 0 4 4 0 3

13.Baf Ülkü Yurdu 3 0 2 1 2 9 -7 2

14.Türk Ocağı 3 0 1 2 2 4 -2 1

15.Binatlı 3 0 0 3 2 7 -5 0

16.Girne Halk Evi 3 0 0 3 3 9 -6 0

4.haftanın maç programı:

9 Ekim Pazar

Baf Ü.Y. – G.H.Evi

M.A.Yeşilova – Binatlı

Göçmenköy – Gönyeli

Y.Dumlupınar – Doğan TB.

10 Ekim Pazar

Türk Ocağı – K.Kaymaklı

Hamitköy – Cihangir

Lefke – M.Türk Gücü

Mesarya – Yenicami