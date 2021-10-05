Üniversite eğitimi gerektirmeyen geleceğin en önemli 10 işi

ABD\u2019de kamu taraf\u0131ndan yap\u0131lan yeni bir ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re, d\u00f6rt y\u0131ll\u0131k e\u011fitim g\u00f6remeyen ki\u015filer i\u00e7in \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki 10 y\u0131l i\u00e7erisinde y\u00fcksek talep g\u00f6rmesi beklenen en iyi 10 i\u015f a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nD\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda\u00a0\u00fcniversite\u00a0e\u011fitimi alan ki\u015fi say\u0131s\u0131 her ge\u00e7en g\u00fcn artarken, \u00f6\u011frencilerde mezuniyet sonras\u0131 \u2018ne i\u015f yapaca\u011f\u0131m\u2019 tela\u015f\u0131 da devam ediyor.\r\n\r\nKonuyla ilgili ABD\u2019de \u0130\u015f\u00e7i \u0130statistikleri B\u00fcrosu taraf\u0131ndan yap\u0131lan yeni bir \u00e7al\u0131\u015fmada ise, d\u00f6rt y\u0131ll\u0131k lisans e\u011fitimi gerektirmeyen ve \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki 10 y\u0131l i\u00e7erisinde y\u00fcksek talep g\u00f6rmesi beklenen meslekler a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n\u0130\u015fte \u00e7e\u015fitli end\u00fcstrilerde, lise, lise sonras\u0131 k\u0131sa bir kurs ya da \u00f6n lisans mezunu olarak yap\u0131lacak en iyi 10 i\u015f:\r\n\r\n\r\nR\u00dcZGAR T\u00dcRB\u0130N\u0130 SERV\u0130S TEKN\u0130SYEN\u0130\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nG\u00dcNE\u015e PANEL\u0130 KURUCUSU\r\n\r\nERGOTERAP\u0130 AS\u0130STANI\r\n\r\nF\u0130ZYOTERAP\u0130ST AS\u0130STANI\r\n\r\nEVDE SA\u011eLIK VE K\u0130\u015e\u0130SEL BAKIM YARDIMCISI\r\n\r\nMASAJ TERAP\u0130ST\u0130\r\n\r\nCNC TORNA \u00c7ALI\u015eANI\r\n\r\nF\u0130ZYOTERAP\u0130ST YARDIMCISI\r\n\r\nORMAN YANGINI M\u00dcFETT\u0130\u015eLER\u0130 VE \u00d6NLEME UZMANI\r\n\r\nHOB\u0130 \u00d6\u011eRETMEN\u0130\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n