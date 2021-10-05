SürmanşetYaşam

Üniversite eğitimi gerektirmeyen geleceğin en önemli 10 işi

5 Ekim 2021
10 yılın en iyi 10 iş





ABD’de kamu tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, dört yıllık eğitim göremeyen kişiler için önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüksek talep görmesi beklenen en iyi 10 iş açıklandı.





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5 Ekim 2021


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