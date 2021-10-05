Her gün yapabileceğiniz 9 esneme hareketi

İŞTE HER GÜN YAPABİLECEĞİNİZ 9 ESNEME HAREKETİ

Sadece 10 dakikanızı alacak bu esneme program hem spor yapan hem de spor yapmayan kişiler için uygun.

Yararlarını hemen göremeseniz bile kaslarınızın işlevsel olarak çalışacak şekilde yeniden programlayan, ağrılarınızı azaltmaya ve hantal bir vücuttan uzaklaşmanız için size destek olacaktır.

Masa başında otururken bile hissedebileceğiniz, vücudunuzun herhangi bir yerinde oluşan ağrı, gergin kasların sebebi olabilir.

Bu gerginlikten kurtulmanız için de esneme hareketleri yapmanızda fayda var.

Esneme hareketleri ayrıca kronik strese de iyi gelir.

Spor yapmayan bireylerin bile uyguladığında daha dinç hissetmelerini sağlayacak ufak bir adım olan esmene hareketlerini her gün uygulayabilirsiniz.