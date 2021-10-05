Albank 4. yılında vergi rekortmenleri listesinde 18. sıraya yükseldi.

ALBANK Bankacılık sektöründe her geçen yıl büyümeye ve adından söz ettirmeye devam ediyor. Birçok başarıya imza atan banka,

2016 yılında faaliyete geçtiğinden beri gösterdiği başarı ile 2019 vergi rekortmenleri listesinde yer aldığı 34. Sıradan, 2020 yılında 18. sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

Gösterilen bu büyük başarının ardından ALBANK Genel Müdürü Dr.Ahmet M. Karavelioğlu yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu;

“Bildiğiniz gibi Eylül ayı itibariyle bankamız 5 yılını doldurdu. Geçen 5 yılın ardından aktif büyüklüğümüz, Eylül 2021 itibariyle 1.8 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Ayrıca 2020 yılında bankacılık sektöründe en hızlı büyüyen 2. banka olmanın gururunu yaşıyoruz. Proje odaklı, işe ve nakit akışına öncelik veren bir kredilendirme anlayışı ile kaliteli kredi portföyümüzü büyütmeye, iş insanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Gösterdiğimiz bu başarının temelinde öncelikle bizlere güvenen dostlarımızın/müşterilerimizin destekleri ve büyük bir özveri ile çalışan arkadaşlarımızın üstün performansı yatıyor.

Kazanılan tüm başarılardan öte, vergi rekortmenleri listesinde her geçen yıl daha yüksek bir noktada olmak bizler için çok anlamlı. Daha da yukarılara çıkmak için çalışmaya devam edeceğiz”