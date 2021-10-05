ARUCAD’ın ‘Craft Created’ sanat ve tasarım mağazası Lefkoşa Surlariçi’nde açıldı!

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) atölyelerinde üretilen özel tasarım Baskı, Seramik, Resim, Heykel ve Cam eserlerinin, ayrıca Üniversiteye ait promosyon/tanıtım ürünlerinin satışa sunulduğu ‘Craft Created’ adlı sanat ve tasarım mağazası, Lefkoşa Surlariçi’nde açıldı.

ARUCAD’ın Lefkoşa, Surlariçi’ndeki sanat, mimari, tasarım ve medya alanlarında çalışan hem Kıbrıslı hem de uluslarası sanatçıların sergi ve atölye çalışmalarının halka açık olarak sergilendiği Art Space’in hemen arkasındaki Ankara Sokak’ta, Üniversitenin Atölyelerinde tasarlanıp üretilen el işi baskı, cam ve seramik sanat eserlerinin alıcıya çıktığı ‘Craft Created’ sanat ve tasarım mağazası açıldı.

Üniversitenin baskı, cam, seramik, resim ve heykel atölyelerinde üretilen çalışmaların da sergilenip satışa çıktığı ‘Craft Created’ sanat ve tasarım mağazası, ARUCAD öğrencilerinin çalışmalarına yer verdiği gibi Kıbrıs’ta bireysel olarak çalışmalarını yürüten tasarımcı ve sanatçılara da eserlerini sergileyip alıcı bulma imkânı sağlıyor.

‘Craft Created’ sanat ve tasarım mağazası hem Ada’da kendini sanata adamış ve imkânları doğrultusunda eserler üretmeye devam eden sanatçılara ve tasarımcılara hem de ARUCAD’lı öğrencilere ekonomik anlamda destek olma fırsatı sunmayı da amaçlıyor.

ARUCAD’ın ‘Craft Created’ sanat ve tasarım mağazası, Lefkoşa Sulariçi’nde, Art Space’in arkasında kalan Ankara Sokak’ta hafta içi 08.30 – 17.30, Cumartesi günleri ise 08.30 – 13.30 saatleri saatleri arasında açıktır. Sanat ve tasarım mağazası hakkında daha fazla bilgiye 0533 862 47 71 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.