Rakamlar muhtelif olsa da, sorun ciddi boyuta ulaştı.

Kimilerine göre 4 milyon, kimilerine göre 6 milyon Suriyeli yerleşti Türkiye’nin her yanına.

Ahali isyanları oynuyor.

Kendi nüfusundan çok az miktarda nüfusla yaşamak durumunda kalmasına rağmen.

Yazarlar, çizerler, siyasiler şikayetçi.

Suriyeli mülteci akını ülkenin 82 bölgesine dağılmış.

Yılmaz Özdil, İstanbul’un Fatih semtinde sadece 700 bin Suriyeli olduğunu söylüyor.

Dünkü yazısında şunları belirtmiş:

“Fatih’te her dokuz kişiden biri Suriyeli.

Tarihi Malta Çarşısı Suriye Çarşısı oldu, lokantadan kuyumcuya, parfümcüden fırına, kasaptan tatlıcıya, komple Suriyeli, tabelaların hepsi Arapça, Türkçe alışveriş yapamazsınız, tek tük esnaf kaldı, onlar da müşterilerle konuşabilmek için Suriyeli çırak çalıştırıyorlar.”

…

Devam ediyor ve şunları anlatıyor:

“Seyyar satıcılar bile Suriyeli.

Apartman dairesi kiralayıp üç dört aile kalıyorlar, gürültü, kavga, merdivenlere kasten dökülen çöpler, Türk komşular çaresiz başka ilçeye taşınıyorlar, anında boşalan daireye üç dört Suriyeli aile yerleşiyor.”

…

Devam ediyor Özdil anlatmaya:

“Sistematik bir şekilde apartman apartman, sokak sokak, mahalle mahalle kuşatılıyor, işgal ediliyor!”

Okulları var.

Radyoları var.

Gazeteleri var.”

…

Yazıda şu görüşlere de yer veriliyor:

“Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Küçükçekmece, Esenyurt mahvoldu.

Yukarıdaki yazının bir benzeri Beyoğlu için yazılabilir, Bakırköy için yazılabilir, Kadıköy için yazılabilir, özellikle hafta sonları gidin mesela Caddebostan sahiline, gözlerinize inanamazsınız, dünyanın en güzel yeri İstanbul Boğazı, asfalt kenarında donla yatıyorlar…”

…

Noktayı şöyle koyuyor yazar:

“Her şey çok güzel olsun istiyorsak…

İstanbul’dan başlayarak Suriyeli meselesini çözmek durumundayız.”

…

Uu!