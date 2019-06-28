Kıbrıs

Yaralı genç ambulans uçakla Antep’e götürüldü

28 Haziran 2019

Üniversite eğitimi için bulunduğu Kıbrıs’ta evinin balkonundan düşmesi sonucu kalça kemiği kırılan ve sosyal medya aracılığıyla yardım çağrısında bulunan kız öğrenci, ambulans uçakla memleketi Gaziantep’e götürülerek tedavi altına alındı.

Girne Amerikan Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Nisa Karaçoroğlu, önceki gün 3. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek düştü.

Kıbrıs’ın kuzeyinde tedavi altına alınan Karaçoroğlu, imkanların yetersiz olması nedeniyle tedavisini yaptırmakta zorlandı.

Karaçoroğlu’nun Türkiye’ye dönebilmek için sosyal medya aracılığıyla yardım istemesi üzerine Sağlık Bakanlığı ilgilileri harekete geçti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de desteğiyle ambulans uçak tahsis edilen Karaçoroğlu, Gaziantep’e götürüldü.

Öğrenci, havalimanından ambulansla, 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Nisa Karaçoroğlu’nun üvey babası Osman Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının Gaziantep’e götürülmesine katkı sağlayan ilgililere teşekkür etti.

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