Hentbolun galası
YILIN BAŞARILILARI ÖDÜLLENDİRİLDİ: Hentbol Federasyonu tüm sezon boyunca liglere katkı koyan ve görev yapanlara ayrıca başarılılara ödülleri dün akşam düzenlenen gala gecesi ile ödül verdi.
Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Akıncı hentbolda gelecek sezondan itibaren Cumhurbaşkanlığı Kupası oynanmasına da destek olacaklarını açıkladı
Ahmet ÖZSOY
KKTC Hentbol Federasyonu geride kalan sezon ile ilgili gala gecesi düzenledi ve tüm emek verenleri ödüllendirdi. Bu yıl Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu İşbirliğinde düzenlenen ve “Yaşama Sporla Bağlan” ismiyle gerçekleşen hentbol liglerinde görev yapan ve başarılı olanlar yanında “Tut Elimi Projesi”ne katkı koyanların da ödüllendirildiği gecede ödül şov yaşandı.
Arjantin Tango Gösterisi ile başlayan gecede açılış konuşması yapan Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan herkesi kutladı ve emek verenlere teşekkür etti.
Hentbol gala gecesine katılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı “Tut Elimi Projesi”nin devam etmesi için gereken desteği Cumhurbaşkanlığı olarak karşılamaya hazır olduklarını söyledi ve bu projenin çok anlamlı olduğunu vurgulayarak federasyona ve eğitmenlere teşekkür etti.
Akıncı ayrıca hentbolda gelecek sezondan itibaren Cumhurbaşkanlığı Kupası oynanması için de gereken katkıyı yapacaklarını ve buna destek olacağını açıkladı.
Başbakan Ersin Tatar’ın da katıldığı gecede okul müsabakalarında dereceye giren okul hentbol takımlarına da plaket takdim edildi.
Hentbola katkı koyan basın mensupları, görev alan tüm hakemler, dereceye giren takımlar ve centilmenlere ödüllerin verildiği gecede sezonun en iyileri de belirlendi.
HENTBOLDA SEZONUN “EN”LERİ ŞÖYLE OLDU:
“EN İYİ PERFORMANS GÖSTEREN SPORCULAR”
Lilian Kanarya
Petek Koç
Cemil Kanat
Aysu Manecioğlu
Nazlı Varan
Havva Bolat
“SEZONUN EN SKORER OYUNCULARI”
U17 Kızlar – Hatice Eğer
U17 Erkekler – Mehmet Kocaman
U19 Kızlar – Sonuç Koç
U 19 Erkekler – Emre Mutlu
Kadınlar Süper Lig – Büşra Karabıyıkoğlu
Erkekler Süper Lig – Özden Demiralp
U17 KIZLAR EN İYİLERİ
En İyi Kaleci Beyza Demircioğlu Digem
En İyi Sol Kanat Şerife Yacıyarım YDÜ
En İyi Sağ Kanat Yaren Doğan Şahlan
En İyi Pivot Nazlı Varan UKÜ
En İyi Sol Oyun Kurucu Hatice Eğer Digem
En İyi Orta Oyun Kurucu Petek Koç UKÜ
En İyi Sağ Oyun Kurucu Nisa Nur Bes Ydü
U17 ERKEKLER EN İYİLERİ
En İyi Kaleci Batuhan Yıldırım Yükseliş
En İyi Sol Kanat Doğuhan Yıldırım YDÜ
En İyi Sağ Kanat Tuğberk Soyer YDÜ
En İyi Pivot Cemil Topal YDÜ
En İyi Sol Oyun Kurucu Cemil Kanat YDÜ
En İyi Orta Oyun Kurucu Kaan Oytun YDÜ
En İyi Sağ Oyun Kurucu Ergin Aday UKÜ
U19 KADINALR EN İYİLERİ
En İyi Kaleci Özlem Balabanbaş YDÜ
En İyi Sol Kanat Sinem Kılıç UKÜ
En İyi Sağ Kanat Gülem Atay UKÜ
En İyi Pivot Büşra Yıldız YDÜ
En İyi Sol Oyun Kurucu Sonuç Koç UKÜ
En İyi Orta Oyun Kurucu Petek Koç UKÜ
En İyi Sağ Oyun Kurucu Nisa Nur Bes YDÜ
U19 ERKEKLER EN İYİLERİ
En İyi Kaleci Mehmet Ali Kömeli UKÜ
En İyi Sol Kanat Doğuhan Yıldırım YDÜ
En İyi Sağ Kanat Tuğberk Soyer YDÜ
En İyi Pivot Cemil Topal YDÜ
En İyi Sol Oyun Kurucu Cemil Kanat YDÜ
En İyi Orta Oyun Kurucu Ali Arda YDÜ
En İyi Sağ Oyun Kurucu Mehmet Kocaman Yükseliş
KADINLAR SÜPER LİG EN İYİLERİ
En İyi Kaleci Merve Haliloğlu YDÜ
En İyi Sol Kanat Beliz Özügüney YDÜ
En İyi Sağ Kanat Sevilay Seçmen UKÜ
En İyi Pivot Ajda Mutlu UKÜ
En İyi Sol Oyun Kurucu Büşra Karabıyıkoğlı DAÜ
En İyi Orta Oyun Kurucu Cansın İskender YDÜ
En İyi Sağ Oyun Kurucu Valeria Miladinova DAÜ
ERKEKLER SÜPER LİG EN İYİLERİ
En İyi Kaleci Bahir Arnal GG
En İyi Sol Kanat Doğay Ever GG
En İyi Sağ Kanat Ahmet Altan GG
En İyi Pivot Muhammed Odeh UKÜ
En İyi Sol Oyun Kurucu Özden Demiralp GG
En İyi Orta Oyun Kurucu Kaan Erdim GG
En İyi Sağ Oyun Kurucu Samet Kösetürk DAÜ