Hentbolun galası

YILIN BAŞARILILARI ÖDÜLLENDİRİLDİ: Hentbol Federasyonu tüm sezon boyunca liglere katkı koyan ve görev yapanlara ayrıca başarılılara ödülleri dün akşam düzenlenen gala gecesi ile ödül verdi.

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Akıncı hentbolda gelecek sezondan itibaren Cumhurbaşkanlığı Kupası oynanmasına da destek olacaklarını açıkladı

Ahmet ÖZSOY

KKTC Hentbol Federasyonu geride kalan sezon ile ilgili gala gecesi düzenledi ve tüm emek verenleri ödüllendirdi. Bu yıl Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu İşbirliğinde düzenlenen ve “Yaşama Sporla Bağlan” ismiyle gerçekleşen hentbol liglerinde görev yapan ve başarılı olanlar yanında “Tut Elimi Projesi”ne katkı koyanların da ödüllendirildiği gecede ödül şov yaşandı.

Arjantin Tango Gösterisi ile başlayan gecede açılış konuşması yapan Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan herkesi kutladı ve emek verenlere teşekkür etti.

Hentbol gala gecesine katılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı “Tut Elimi Projesi”nin devam etmesi için gereken desteği Cumhurbaşkanlığı olarak karşılamaya hazır olduklarını söyledi ve bu projenin çok anlamlı olduğunu vurgulayarak federasyona ve eğitmenlere teşekkür etti.

Akıncı ayrıca hentbolda gelecek sezondan itibaren Cumhurbaşkanlığı Kupası oynanması için de gereken katkıyı yapacaklarını ve buna destek olacağını açıkladı.

Başbakan Ersin Tatar’ın da katıldığı gecede okul müsabakalarında dereceye giren okul hentbol takımlarına da plaket takdim edildi.

Hentbola katkı koyan basın mensupları, görev alan tüm hakemler, dereceye giren takımlar ve centilmenlere ödüllerin verildiği gecede sezonun en iyileri de belirlendi.

HENTBOLDA SEZONUN “EN”LERİ ŞÖYLE OLDU:

“EN İYİ PERFORMANS GÖSTEREN SPORCULAR”

Lilian Kanarya

Petek Koç

Cemil Kanat

Aysu Manecioğlu

Nazlı Varan

Havva Bolat

“SEZONUN EN SKORER OYUNCULARI”

U17 Kızlar – Hatice Eğer

U17 Erkekler – Mehmet Kocaman

U19 Kızlar – Sonuç Koç

U 19 Erkekler – Emre Mutlu

Kadınlar Süper Lig – Büşra Karabıyıkoğlu

Erkekler Süper Lig – Özden Demiralp

U17 KIZLAR EN İYİLERİ

En İyi Kaleci Beyza Demircioğlu Digem

En İyi Sol Kanat Şerife Yacıyarım YDÜ

En İyi Sağ Kanat Yaren Doğan Şahlan

En İyi Pivot Nazlı Varan UKÜ

En İyi Sol Oyun Kurucu Hatice Eğer Digem

En İyi Orta Oyun Kurucu Petek Koç UKÜ

En İyi Sağ Oyun Kurucu Nisa Nur Bes Ydü

U17 ERKEKLER EN İYİLERİ

En İyi Kaleci Batuhan Yıldırım Yükseliş

En İyi Sol Kanat Doğuhan Yıldırım YDÜ

En İyi Sağ Kanat Tuğberk Soyer YDÜ

En İyi Pivot Cemil Topal YDÜ

En İyi Sol Oyun Kurucu Cemil Kanat YDÜ

En İyi Orta Oyun Kurucu Kaan Oytun YDÜ

En İyi Sağ Oyun Kurucu Ergin Aday UKÜ

U19 KADINALR EN İYİLERİ

En İyi Kaleci Özlem Balabanbaş YDÜ

En İyi Sol Kanat Sinem Kılıç UKÜ

En İyi Sağ Kanat Gülem Atay UKÜ

En İyi Pivot Büşra Yıldız YDÜ

En İyi Sol Oyun Kurucu Sonuç Koç UKÜ

En İyi Orta Oyun Kurucu Petek Koç UKÜ

En İyi Sağ Oyun Kurucu Nisa Nur Bes YDÜ

U19 ERKEKLER EN İYİLERİ

En İyi Kaleci Mehmet Ali Kömeli UKÜ

En İyi Sol Kanat Doğuhan Yıldırım YDÜ

En İyi Sağ Kanat Tuğberk Soyer YDÜ

En İyi Pivot Cemil Topal YDÜ

En İyi Sol Oyun Kurucu Cemil Kanat YDÜ

En İyi Orta Oyun Kurucu Ali Arda YDÜ

En İyi Sağ Oyun Kurucu Mehmet Kocaman Yükseliş

KADINLAR SÜPER LİG EN İYİLERİ

En İyi Kaleci Merve Haliloğlu YDÜ

En İyi Sol Kanat Beliz Özügüney YDÜ

En İyi Sağ Kanat Sevilay Seçmen UKÜ

En İyi Pivot Ajda Mutlu UKÜ

En İyi Sol Oyun Kurucu Büşra Karabıyıkoğlı DAÜ

En İyi Orta Oyun Kurucu Cansın İskender YDÜ

En İyi Sağ Oyun Kurucu Valeria Miladinova DAÜ

ERKEKLER SÜPER LİG EN İYİLERİ

En İyi Kaleci Bahir Arnal GG

En İyi Sol Kanat Doğay Ever GG

En İyi Sağ Kanat Ahmet Altan GG

En İyi Pivot Muhammed Odeh UKÜ

En İyi Sol Oyun Kurucu Özden Demiralp GG

En İyi Orta Oyun Kurucu Kaan Erdim GG

En İyi Sağ Oyun Kurucu Samet Kösetürk DAÜ