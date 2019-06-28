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Hentbolun galası

28 Haziran 2019

YILIN BAŞARILILARI ÖDÜLLENDİRİLDİ: Hentbol Federasyonu tüm sezon boyunca liglere katkı koyan ve görev yapanlara ayrıca başarılılara ödülleri dün akşam düzenlenen gala gecesi ile ödül verdi.

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Akıncı hentbolda gelecek sezondan itibaren Cumhurbaşkanlığı Kupası oynanmasına da destek olacaklarını açıkladı

Ahmet ÖZSOY

KKTC Hentbol Federasyonu geride kalan sezon ile ilgili gala gecesi düzenledi ve tüm emek verenleri ödüllendirdi. Bu yıl Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu İşbirliğinde düzenlenen ve “Yaşama Sporla Bağlan” ismiyle gerçekleşen hentbol liglerinde görev yapan ve başarılı olanlar yanında “Tut Elimi Projesi”ne katkı koyanların da ödüllendirildiği gecede ödül şov yaşandı.

 

Arjantin Tango Gösterisi ile başlayan gecede açılış konuşması yapan Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan herkesi kutladı ve emek verenlere teşekkür etti.

Hentbol gala gecesine katılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı “Tut Elimi Projesi”nin devam etmesi için gereken desteği Cumhurbaşkanlığı olarak karşılamaya hazır olduklarını söyledi ve bu projenin çok anlamlı olduğunu vurgulayarak federasyona ve eğitmenlere teşekkür etti.

Akıncı ayrıca hentbolda gelecek sezondan itibaren Cumhurbaşkanlığı Kupası oynanması için de gereken katkıyı yapacaklarını ve buna destek olacağını açıkladı.

Başbakan Ersin Tatar’ın da katıldığı gecede okul müsabakalarında dereceye giren okul hentbol takımlarına da plaket takdim edildi.

 

Hentbola katkı koyan basın mensupları, görev alan tüm hakemler, dereceye giren takımlar ve centilmenlere ödüllerin verildiği gecede sezonun en iyileri de belirlendi.

 

 

HENTBOLDA SEZONUN “EN”LERİ ŞÖYLE OLDU:

“EN İYİ PERFORMANS GÖSTEREN SPORCULAR”

Lilian Kanarya

Petek Koç

Cemil Kanat

Aysu Manecioğlu

Nazlı Varan

Havva Bolat

 

“SEZONUN EN SKORER OYUNCULARI”

U17 Kızlar – Hatice Eğer

U17 Erkekler – Mehmet Kocaman

U19 Kızlar – Sonuç Koç

U 19 Erkekler – Emre Mutlu

Kadınlar Süper Lig – Büşra Karabıyıkoğlu

Erkekler Süper Lig – Özden Demiralp

 

U17 KIZLAR EN İYİLERİ

En İyi Kaleci                                       Beyza Demircioğlu          Digem

En İyi Sol Kanat                                Şerife Yacıyarım                               YDÜ

En İyi Sağ Kanat                                               Yaren Doğan                      Şahlan

En İyi Pivot                                        Nazlı Varan                         UKÜ

En İyi Sol Oyun Kurucu                  Hatice Eğer                         Digem

En İyi Orta Oyun Kurucu                               Petek Koç                           UKÜ

En İyi Sağ Oyun Kurucu                 Nisa Nur Bes      Ydü

 

U17 ERKEKLER EN İYİLERİ

En İyi Kaleci                                       Batuhan Yıldırım              Yükseliş

En İyi Sol Kanat                                Doğuhan Yıldırım             YDÜ

En İyi Sağ Kanat                                               Tuğberk Soyer                  YDÜ

En İyi Pivot                                        Cemil Topal                        YDÜ

En İyi Sol Oyun Kurucu                  Cemil Kanat                       YDÜ

En İyi Orta Oyun Kurucu                               Kaan Oytun                        YDÜ

En İyi Sağ Oyun Kurucu                 Ergin Aday                          UKÜ

 

U19 KADINALR EN İYİLERİ

En İyi Kaleci                                       Özlem Balabanbaş          YDÜ

En İyi Sol Kanat                                Sinem Kılıç                          UKÜ

En İyi Sağ Kanat                                               Gülem Atay                       UKÜ

En İyi Pivot                                        Büşra Yıldız                         YDÜ

En İyi Sol Oyun Kurucu                  Sonuç Koç                           UKÜ

En İyi Orta Oyun Kurucu                               Petek Koç                           UKÜ

En İyi Sağ Oyun Kurucu                 Nisa Nur Bes                      YDÜ

 

U19 ERKEKLER EN İYİLERİ

En İyi Kaleci                                       Mehmet Ali Kömeli        UKÜ

En İyi Sol Kanat                                Doğuhan Yıldırım             YDÜ

En İyi Sağ Kanat                                               Tuğberk Soyer                  YDÜ

En İyi Pivot                                        Cemil Topal                        YDÜ

En İyi Sol Oyun Kurucu                  Cemil Kanat                       YDÜ

En İyi Orta Oyun Kurucu                               Ali Arda                                               YDÜ

En İyi Sağ Oyun Kurucu                 Mehmet Kocaman         Yükseliş

 

KADINLAR SÜPER LİG EN İYİLERİ

En İyi Kaleci                                       Merve Haliloğlu                               YDÜ

En İyi Sol Kanat                                Beliz Özügüney                                YDÜ

En İyi Sağ Kanat                                               Sevilay Seçmen                                UKÜ

En İyi Pivot                                        Ajda Mutlu                         UKÜ

En İyi Sol Oyun Kurucu                  Büşra Karabıyıkoğlı         DAÜ

En İyi Orta Oyun Kurucu                               Cansın İskender                               YDÜ

En İyi Sağ Oyun Kurucu                 Valeria Miladinova          DAÜ

 

ERKEKLER SÜPER LİG EN İYİLERİ

En İyi Kaleci                                       Bahir Arnal                         GG

En İyi Sol Kanat                                Doğay Ever                         GG

En İyi Sağ Kanat                                               Ahmet Altan                      GG

En İyi Pivot                                        Muhammed Odeh         UKÜ

En İyi Sol Oyun Kurucu                  Özden Demiralp              GG

En İyi Orta Oyun Kurucu                               Kaan Erdim                         GG

En İyi Sağ Oyun Kurucu                 Samet Kösetürk                               DAÜ



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