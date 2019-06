Maraş’ın bam teli

Maraş tartışmaları ile ilgili son ve vurucu nokta Cumhurbaşkanı Akıncı’dan geldi. “Arşiv envanter çalışmaları ile dolu. Ama zenginleşmesinin herhangi bir zararı yok.” mealindeki bu açıklaması, ilk kez yapılıyormuş ya da çok önemliymiş gibi şişirilmeye çalışılan ve iç siyasetteki başarısızlığı örtüleme gayretlerini bir çırpıda boşa çıkardı.

“Biri başka diğeri başka söylüyor!” algısının bir anlamda önüne geçme gayesiyle olacak ki, “ikisini bir arada” kabul ederek, bunun da önüne geçmiş oldu. “Kim doğru kim yanlış söylüyor?” tartışmasının da önüne geçerek, boş konularla zaman geçirilmesini de engellemiş oldu. Bu konuda, etkili de yetkili de Cumhurbaşkanlığının olduğunu vurguladı.

Şimdi her şey çok net ortada: Envanter çalışması yapıldı. Hem de birden fazla. Burada söylenmesi gereken; yayınlayın da biz de dünya da görsün, okusun, bilgilensin.

Bundan sonra atılacak adımlar önemli. Yapılmış şeyleri tekrar etmeye gerek yok. Yapacaklarınızı söyleme zamanı. Maraş vakıf malı ise bunu dünyaya kanıtlayacaksınız. Bu kadar zaman bunu kanıtlayamamak bizim hatamız değil Vakıflar İdaresinin gelmiş geçmiş tüm yöneticilerinin ve bu kurumun bağlı olduğu tüm siyasilerindir.

“Maraş bizimdir” iddianızı kanıtlayamayışınızın, çok önemli bir Anayasal belge nedeni ile olduğu, ezelden beri söylenegelmiştir. Konuyu allayıp pullamanızın, karışık ve karmaşık hale sokma çabalarınızın, sürüncemede bırakmanızın nedeninin de bu belge olduğu söylenmektedir.

Hangi belgedir bu belge? 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın EK U’sunda yer alan Kıbrıs Türk Toplumuna Mali Yardım (Financial Assistance to Turkish Cypriot Community) başlıklı belge.

Dava açılmasını engelleyen maddenin buradaki 3’üncü madde olduğu iddia edilmektedir. Hem İngilizce hem Türkçesini yazayım ki; arada fark var mı? Çeviri hatası var mı? Meraklıları konuya açıklık getirebilsinler.

İngilizce metin:

“3. I also have to request your confirmation that the Turkish community, including the High Council of Evcaf, have no financial claims against the Government of the United Kingdom, or against the Government of the Colony of Cyprus, arising or purporting to arise out of or in connection with either the administration of Cyprus or the establishment of the Republic of Cyprus or otherwise, and that no such claims will be made hereafter by or on behalf of the Turkish community.”…

Türkçe metin:

“3. Ayrıca, Evkaf Yüksek Konseyi de dahil olmak üzere Türk toplumunun Birleşik Krallık Hükümeti veya Kıbrıs Sömürge Hükümeti aleyhinde, Kıbrıs’ın idaresi veya Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması ile ilgili veya bunların dışında sair nedenlerden kaynaklanan veya bunlardan kaynaklandığı iddia edilen hiçbir nedenden ötürü herhangi bir maddi hak ve alacak talep etmediğini ve bundan sonra da Türk toplumu tarafından veya onun namına bu tür herhangi bir hak talebinde bulunulmayacağını da teyit etmenizi talep ederim.”…

1.500.000 £ karşılığında, bu mektup teatisi sonucunda, “… 3’üncü paragrafında talep ettiğiniz teyidi vermekten onur duyarız.” denilerek, böylesi bütün her şey(ler)i içine alan muğlaklıkta ve büyüklükte bir hak devri/vazgeçimi nedeniyle, bugünkü hallere düşüldüğü çok açık ve net bir şekilde anlaşılmaktadır.

Verilen teyid: “sair nedenlerden kaynaklanan veya bunlardan kaynaklandığı iddia edilen hiçbir nedenden ötürü” söz dizisi ile bütün haklarınızdan vazgeçtiğiniz anlamına gelmiyor mu?

İtirazı olan lütfen bizleri aydınlatsın.