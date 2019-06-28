Erhan Arıkan istifa etti

BAF’TA ARIKAN BIRAKTI: K-Pet Süper Lig takımlarından Baf Ülkü Yurdu’nda geçtiğimiz akşam yapılması gereken mali genel kurul nisabın sağlanamaması neticesinde yapılamazken, yaşanan bu olumsuz gelişmeler sonrasında Baf Ülkü Yurdu Kulüp Başkanı Erhan Arıkan istifasını verdi

Süper Lig’in Güzelyurt bölgesi takımlarından Baf Ülkü Yurdu’nda geçtiğimiz akşam yapılması gereken mali genel kurul, nisabın sağlanamaması neticesinde yapılamadı. Nisabın sağlanmaması neticesinde yaşanan bu olumsuz gelişmeler sonrasında Baf Ülkü Yurdu Kulüp Başkanı Erhan Arıkan istifasını verdi. İstifanın ardından mali genel kurulda bu kez olağanüstü genel kurul kararı alındı.

Güzelyurt ekibi olağan üstü genel kurulu 3 Temmuz Çarşamba günü kulüp lokalinde saat 20.00’de gerekleştirecek. Tüzük gereği aday olacak olan kişinin genel kuruldan 72 saat öncesinden adaylık başvurusunu yapması gerekiyor.

Arıkan: “Süreç istifa durumuna getirdi”

Mali kurulda istifa eden Baf Ülkü Yurdu Kulüp Başkanı Erhan Arıkan yüklerinin ağır olduğunu belirterek şunları söyledi: “Mali genel kurul için toplandık ancak uzun bir süredir yönetim olarak yalnız kaldık. Nitekim nisap sağlanamadı ben de bunun üzerine istifa ettim. Süreç bizi bu duruma getirdi. Yükümüz ağır. Son dönemlerde Gazi Baf Derneği’nin yardımları ile birtakım toparlanmalar oldu.

Ancak camianın önünü açmak ve yeni bir enerji için nisabı sağlanmayan genel kurulda istifamı verdim. Kulübümüzü tabi ki sahipsiz bırakmayız ancak yeni enerjiler, yeni bakış açıları, yeni adaylar için kulübün önünü açmak istedim.”