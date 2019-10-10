Güney KıbrısKıbrısManşet

Türkiye’den “Maraş” tepkisi

10 Ekim 2019

Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan Maraş hakkında gerçekleştirilen kapalı oturumu ve yayınlanan basın açıklamasını “BMGK’nin görev yönergesinin istismar edilmesi” olarak değerlendirdi.

TC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BMGK’nin 9 Ekim 2019’da, KKTC sınırları içerisinde yer alan Maraş hakkında kapalı oturum gerçekleştirdiği anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

“Maraş’ta uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit olmaması nedeniyle, Kıbrıs Rum tarafının gereksiz talebi üzerine düzenlenen bu oturumu ve ayrıca, ardından yayınlanan basın açıklamasını, BM Güvenlik Konseyi’nin görev yönergesinin istismar edilmesi olarak değerlendiriyoruz.”

Açıklamada, “Türkiye, KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın bu meseleye ilişkin bugün yayınladığı basın açıklamasını tamamen desteklemektedir” ifadesi kullanıldı.

Etiketler

İlgili Makaleler

Tatar: Bu hükümet ezber bozmuştur

10 Ekim 2019
ani-ölüm

Aniden rahatsızlanan 5 aylık bebek hayatını kaybetti

10 Ekim 2019

Yoldan çıkan araç takla attı

10 Ekim 2019

Bakanlıktan sürüş ehliyetleri konusunda yeni açıklama

10 Ekim 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı