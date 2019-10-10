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Yunanistan’dan Barış Pınarı Harekatı’na kınama

10 Ekim 2019

Türkiye’nin Suriye’de başlattığı askeri operasyonu kınadıkları ifade eden Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, operasyona derhal son verilmesi çağrısını yaptı.

Açıklamada, “Yunanistan, Avrupa Birliği’nin duruşunu tamamen destekliyor, Türkiye’nin bağımsız ülkenin topraklarındaki yeni tek taraflı askeri eylemlerini kınıyor ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri eylemlerine derhal son verilmesi çağrısını yapıyor. Uluslararası hukuku ihlal eden operasyonlar bölgedeki istikrarı bozuyor ve Birleşmiş Milletler’in Suriye krizini çözme çabalarını tehlikeye atıyor” ifadelerine yer verildi.

Suriye topraklarında insanların zorla yerinden edilmesi ve demografik durumun zorla değiştirilmesinin doğrudan uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve en üzücü anılara neden olduğunu kaydeden Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye, Suriye’deki operasyonunun olası insani sonuçlarından dolayı uluslararası toplum karşısında sorumluluk taşıyor” dedi.

Açıklamada, “Suriye’deki çatışmanın kalıcı çözümüne askeri araçlarla varılamayacağının altını çiziyoruz” dendi.

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