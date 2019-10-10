Kıbrıs
Yoldan çıkan araç takla attı
Lefkoşa-Mağusa Anayolu’nda bu sabah saat 10.30 sıralarında meydana gelen trafik çarpışmasında 21 yaşındaki sürücü yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre çarpışma, Tuğba Karaca’nın (K-21) yönetimindeki FG 886 plakalı araç, sürücünün hakimiyetini kaybetmesiyle yolun sonuna çıkarak takla attı ve ters devrilerek tavanı üzerinde durdu.
Çarpışma sonucu yaralanan 21 yaşındaki Tuğba Karaca Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polisin çarpışmayla ilgili soruşturması devam ediyor.