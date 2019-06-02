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Türkiye’de Futbolun yeni patronu Nihat Özdemir

2 Haziran 2019

Türk Futbol ailesi, Yıldırım Demirören’den boşalan koltuğa Nihat Özdemir’i getirdi. Yeni başkan Özdemir, seçimli olağan genel kurula katılan 183 delegenin 179’unun oyunu aldı.

Ankara JW Marriott Otel’de gerçekleştirilen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlık seçimi için 183 delege, toplam 7 sandıkta oy kullandı.

Genel kurula tek aday olarak giren Nihat Özdemir, oyların 179’unu alarak federasyon başkanlığına seçildi, 4 oy ise geçersiz sayıldı. Yeni Türkiye futbol federasyonu yönetimi, 4 yıl boyuncu görevde kalacak.

TFF Yönetim ve Denetleme Kurulları

Asıl üyeler: Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Erdal Bahçıvan, Erhan Kamışlı, Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez, Mustafa Çağlar, İsmail Erdem, Mustafa Hacıkerimoğlu, Nuri Akın, Eşref Selim Soydan, Hasan Yıldırım Akıncıoğlu, Onur Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop

Yedek üyeler: Mete Düren, Ensar Saral, Şahin Kartal, İbrahim Şahinkaya, Kamuran Yazıcı, Mustafa Bozbağ, Fatih Maden, Mehmet Serdar Binnet, İsmail Ergüneş, Yakup Şimşek, Şevki Bostan, İlyas İleri, Cevat Ay, İnanç Erol

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