FutbolSpor

Abdullah Avcı resmen Beşiktaş’ta

2 Haziran 2019

Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, “Futbol A Takımı’mızın teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaş’ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Kulübü, resmi açıklamadan bir süre önce, sosyal medya hesabından “AvZamanı” etiketiyle bir kartalın yolculuğunu alan videoyu da paylaşmıştı.

 

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