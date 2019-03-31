Türkiye Yerel Seçimleri 2019: Seçim sonucunun açıklanmadığı iller

Saat 02.00 itibariyle Adana, Mersin, Eskişehir’de CHP; Van’da HDP; Kütahya’da MHP seçim yarışını önde sürdürürken, İstanbul, Muş, Balıkesir, Bursa’da yarış başa baş gidiyor.
Ancak Anadolu Ajansı (AA) veri aktarımını durdurduğu için net sonuçları aktaramıyoruz. AA en son saat 23.21’de veri güncellemesi yaptı.
Saat 02.00 itibariyle sonucu belirsiz illerde durum şöyle:
İstanbul
Açılan sandık: %98
AKP: %48,7
CHP: %47,6
Bursa
Açılan sandık: %89
AKP: %49,4
CHP: 46,9
Balıkesir
Açılan sandık: %92
AKP: %47,8
İyi Parti: %46,4
Adana
Açılan sandık: %78
CHP: %53
MHP: %42,9
Mersin
Açılan sandık: %76
CHP: %45,1
MHP: %40,3
Eskişehir
Açılan sandık: %85
CHP: %51,3
AKP: %45,4
Van
Açılan sandık: %82
HDP: %51,9
AKP: %41,3
Muş
Açılan sandık: %94
AKP: %33,2
HDP: %31,8
Kütahya
Açılan sandık: %78
MHP: %38,2
AKP: %32,2