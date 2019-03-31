Türkiye Yerel Seçimleri 2019: Seçim sonucunun açıklanmadığı iller

Saat 02.00 itibariyle Adana, Mersin, Eskişehir’de CHP; Van’da HDP; Kütahya’da MHP seçim yarışını önde sürdürürken, İstanbul, Muş, Balıkesir, Bursa’da yarış başa baş gidiyor.

Ancak Anadolu Ajansı (AA) veri aktarımını durdurduğu için net sonuçları aktaramıyoruz. AA en son saat 23.21’de veri güncellemesi yaptı.

Saat 02.00 itibariyle sonucu belirsiz illerde durum şöyle:

İstanbul

Açılan sandık: %98

AKP: %48,7

CHP: %47,6

Bursa

Açılan sandık: %89

AKP: %49,4

CHP: 46,9

Balıkesir

Açılan sandık: %92

AKP: %47,8

İyi Parti: %46,4

Adana

Açılan sandık: %78

CHP: %53

MHP: %42,9

Mersin

Açılan sandık: %76

CHP: %45,1

MHP: %40,3

Eskişehir

Açılan sandık: %85

CHP: %51,3

AKP: %45,4

Van

Açılan sandık: %82

HDP: %51,9

AKP: %41,3

Muş

Açılan sandık: %94

AKP: %33,2

HDP: %31,8

Kütahya

Açılan sandık: %78

MHP: %38,2

AKP: %32,2