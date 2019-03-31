Türkiye Yerel Seçim 2019 sonuçları (AA’ya göre)

Bugün yapılan yerel seçimlerde Anadolu Ajansı (AA) verilerinden yola çıkarak, resmi olmayan sonuçlara göre sonucu kesinleşen iller saat 22.00 itibariyle şöyle:

Adıyaman – AKP (Süleyman Kılınç)

Afyon – AKP (Mehmet Zeybek)

Ağrı – AKP (Savcı Sayan)

Antep – AKP (Fatma Şahin)

Ardahan – CHP (Faruk Demir)

Artvin – CHP (Demirhan Elçin)

Bilecik – CHP (Semih Şahin)

Bingöl – AKP (Erdal Arıkan)

Bitlis – AKP (Nesrullah Tanğay)

Bolu – CHP (Tanju Özcan)

Burdur – CHP (Ali Orkun Ercengiz)

Çorum – AKP (Halil İbrahim Aşgın)

Dersim – TKP (Fatih Mehmet Maçoğlu)

Diyarbakır – HDP (Adnan Selçuk Mızraklı)

Düzce – AKP (Faruk Özlü)

Elazığ – AKP (Şahin Şerifoğulları)

Erzincan – MHP (Bekir Aksun)

Erzurum – AKP (Mehmet Sekmen)

Giresun – AKP (Aytekin Şenlikoğlu)

Gümüşhane – AKP (Ercan Çimen)

Hakkari – HDP (Cihan Karaman)

Iğdır – MHP (İsa Yaşar Tezel)

Karabük – MHP (Rafet Vergili)

Kayseri – AKP (Memduh Büyükkılıç)

Kırıkkale – AKP (Mehmet Saygılı)

Kırşehir – CHP (Selahattin Ekicioğlu)

Kilis – AKP (Mehmet Abdi Bulut)

Konya – AKP (Uğur İbrahim Altay)

Malatya – AKP (Selahattin Gürkan)

Maraş – AKP (Hayrettin Güngör)

Mardin – HDP (Ahmet Türk)

Nevşehir – AKP (Rasim Arı)

Niğde – AKP (Emrah Özdemir)

Ordu – AKP (Mehmet Hilmi Güler)

Osmaniye – MHP (Kadir Kaya)

Rize – AKP (Rahmi Metin)

Sakarya – AKP (Ekrem Yüce)

Siirt – HDP (Berivan Helen Işık)

Sinop – CHP (Barış Ayhan)

Sivas – AKP (Hilmi Bilgin)

Şırnak – AKP (Mehmet Yarka)

Tokat – AKP (Eyüp Eroğlu)

Trabzon – AKP (Murat Zorluoğlu)

Uşak – AKP (Mehmet Çakın)

Yalova – CHP (Vefa Salman)

Yozgat – AKP (Celal Köse)

Zonguldak – AKP (Ömer Selim Alan)