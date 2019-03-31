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Türkiye Yerel Seçim 2019 sonuçları (AA’ya göre)

31 Mart 2019

Bugün yapılan yerel seçimlerde Anadolu Ajansı (AA) verilerinden yola çıkarak, resmi olmayan sonuçlara göre sonucu kesinleşen iller saat 22.00 itibariyle şöyle:

Adıyaman – AKP (Süleyman Kılınç)

Afyon – AKP (Mehmet Zeybek)

Ağrı – AKP (Savcı Sayan)

Antep – AKP (Fatma Şahin)

Ardahan – CHP (Faruk Demir)

Artvin – CHP (Demirhan Elçin)

Bilecik – CHP (Semih Şahin)

Bingöl – AKP (Erdal Arıkan)

Bitlis – AKP (Nesrullah Tanğay)

Bolu – CHP (Tanju Özcan)

Burdur – CHP (Ali Orkun Ercengiz)

Çorum – AKP (Halil İbrahim Aşgın)

Dersim – TKP (Fatih Mehmet Maçoğlu)

Diyarbakır – HDP (Adnan Selçuk Mızraklı)

Düzce – AKP (Faruk Özlü)

Elazığ – AKP (Şahin Şerifoğulları)

Erzincan – MHP (Bekir Aksun)

Erzurum – AKP (Mehmet Sekmen)

Giresun – AKP (Aytekin Şenlikoğlu)

Gümüşhane – AKP (Ercan Çimen)

Hakkari – HDP (Cihan Karaman)

Iğdır – MHP (İsa Yaşar Tezel)

Karabük – MHP (Rafet Vergili)

Kayseri – AKP (Memduh Büyükkılıç)

Kırıkkale – AKP (Mehmet Saygılı)

Kırşehir – CHP (Selahattin Ekicioğlu)

Kilis – AKP (Mehmet Abdi Bulut)

Konya – AKP (Uğur İbrahim Altay)

Malatya – AKP (Selahattin Gürkan)

Maraş – AKP (Hayrettin Güngör)

Mardin – HDP (Ahmet Türk)

Nevşehir – AKP (Rasim Arı)

Niğde – AKP (Emrah Özdemir)

Ordu – AKP (Mehmet Hilmi Güler)

Osmaniye – MHP (Kadir Kaya)

Rize – AKP (Rahmi Metin)

Sakarya – AKP (Ekrem Yüce)

Siirt – HDP (Berivan Helen Işık)

Sinop – CHP (Barış Ayhan)

Sivas – AKP (Hilmi Bilgin)

Şırnak – AKP (Mehmet Yarka)

Tokat – AKP (Eyüp Eroğlu)

Trabzon – AKP (Murat Zorluoğlu)

Uşak – AKP (Mehmet Çakın)

Yalova – CHP (Vefa Salman)

Yozgat – AKP (Celal Köse)

Zonguldak – AKP (Ömer Selim Alan)



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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