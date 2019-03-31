Türkiye Yerel Seçim 2019 sonuçları (AA’ya göre)

Bugün yapılan yerel seçimlerde Anadolu Ajansı (AA) verilerinden yola çıkarak, resmi olmayan sonuçlara göre sonucu kesinleşen iller saat 22.00 itibariyle şöyle:
Adıyaman – AKP (Süleyman Kılınç)
Afyon – AKP (Mehmet Zeybek)
Ağrı – AKP (Savcı Sayan)
Antep – AKP (Fatma Şahin)
Ardahan – CHP (Faruk Demir)
Artvin – CHP (Demirhan Elçin)
Bilecik – CHP (Semih Şahin)
Bingöl – AKP (Erdal Arıkan)
Bitlis – AKP (Nesrullah Tanğay)
Bolu – CHP (Tanju Özcan)
Burdur – CHP (Ali Orkun Ercengiz)
Çorum – AKP (Halil İbrahim Aşgın)
Dersim – TKP (Fatih Mehmet Maçoğlu)
Diyarbakır – HDP (Adnan Selçuk Mızraklı)
Düzce – AKP (Faruk Özlü)
Elazığ – AKP (Şahin Şerifoğulları)
Erzincan – MHP (Bekir Aksun)
Erzurum – AKP (Mehmet Sekmen)
Giresun – AKP (Aytekin Şenlikoğlu)
Gümüşhane – AKP (Ercan Çimen)
Hakkari – HDP (Cihan Karaman)
Iğdır – MHP (İsa Yaşar Tezel)
Karabük – MHP (Rafet Vergili)
Kayseri – AKP (Memduh Büyükkılıç)
Kırıkkale – AKP (Mehmet Saygılı)
Kırşehir – CHP (Selahattin Ekicioğlu)
Kilis – AKP (Mehmet Abdi Bulut)
Konya – AKP (Uğur İbrahim Altay)
Malatya – AKP (Selahattin Gürkan)
Maraş – AKP (Hayrettin Güngör)
Mardin – HDP (Ahmet Türk)
Nevşehir – AKP (Rasim Arı)
Niğde – AKP (Emrah Özdemir)
Ordu – AKP (Mehmet Hilmi Güler)
Osmaniye – MHP (Kadir Kaya)
Rize – AKP (Rahmi Metin)
Sakarya – AKP (Ekrem Yüce)
Siirt – HDP (Berivan Helen Işık)
Sinop – CHP (Barış Ayhan)
Sivas – AKP (Hilmi Bilgin)
Şırnak – AKP (Mehmet Yarka)
Tokat – AKP (Eyüp Eroğlu)
Trabzon – AKP (Murat Zorluoğlu)
Uşak – AKP (Mehmet Çakın)
Yalova – CHP (Vefa Salman)
Yozgat – AKP (Celal Köse)
Zonguldak – AKP (Ömer Selim Alan)