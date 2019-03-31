Gözler İstanbul’da: Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki oy farkı 4 bin 500’den az

10 milyon 560 bin 963 kayıtlı seçmenin bulunduğu İstanbul’da oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından gözler sandık sonuçlarında. Türkiye’nin en büyük metropolünde sandıkların yüzde 98.8’inden fazlası açıldı. Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım, açılan sandıklarda yarışı önde götürse de saat 23.20’de İmamoğlu ile aralarında 4 bin 443 bin fark bulunuyor.

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Anadolu Ajansı’nın (AA) İstanbul için verdiği seçim tablolarında şehrin genelinde yüzde 1.2, CHP oylarının yüksek olduğu Beşiktaş’ta yüzde 25.5, Kadıköy’de yaklaşık yüzde 8 oranında açılmamış sandık varken AKP adayı Binali Yıldırım, basın toplantısı düzenleyerek “Seçimi kazandık” açıklaması yaptı. Yıldırım ile aynı sırada açıklama yapan CHP adayı Ekrem İmamoğlu ise, sandıkların terk edilmemesi çağrısında bulundu. Binali Yıldırım’ın açıklamasıyla eş zamanlı olarak AA’da veri girişi uzun süre yüzde 98.78 oranında kaldı. AA, saat 23.50 itibarıyla son yarım saatte İstanbul için veri güncellemesi yapmadı.

İstanbul’da seçim yarışını başa baş götüren iki adayın oy oranları şöyle (Güncelleme: 23.21):

Açılan sandık oranı: Yüzde 98.8

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım: Yüzde 48.71

Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 48.65

DSP adayı Muammer Aydın: Yüzde 0.45 (38 bin 289 oy)