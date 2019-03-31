İmamoğlu: İstanbul’u kazandığımız ortada, fark kapanmaz

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu 8. açıklamasını yapıyor.
İmamoğlu’nun ifadeleri şöyle:
— Anadolu Ajansı görevini yapmamıştır. 3 saattir veri alamıyoruz. Bu süreçte kurum olarak yaşattıkları Türkiye tarihine acı bir not olarak düşecektir.
— Herkesi göreve çağırıyoruz. Toplumu bilgi alma hakkından kimsenin mağdur etmeye hakkı yoktur.
— Hiçbir kamu kurumu siyasallaşamaz herkesi göreve davet ederken Anadolu Ajansı’nı kınıyorum. Gerekli işlemlerin yapılacağını da belirtiyorum.
— 29 bin 408 oyla öndeyiz. Aradaki fark kapanmayacak derecede. Biz öndeyiz