İmamoğlu: İstanbul’u kazandığımız ortada, fark kapanmaz

İmamoğlu’nun ifadeleri şöyle:

— Anadolu Ajansı görevini yapmamıştır. 3 saattir veri alamıyoruz. Bu süreçte kurum olarak yaşattıkları Türkiye tarihine acı bir not olarak düşecektir.

— Herkesi göreve çağırıyoruz. Toplumu bilgi alma hakkından kimsenin mağdur etmeye hakkı yoktur.

— Hiçbir kamu kurumu siyasallaşamaz herkesi göreve davet ederken Anadolu Ajansı’nı kınıyorum. Gerekli işlemlerin yapılacağını da belirtiyorum.

— 29 bin 408 oyla öndeyiz. Aradaki fark kapanmayacak derecede. Biz öndeyiz