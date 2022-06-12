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Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Birlikteliğimizi bozmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz

12 Haziran 2022
Mevlüt Çavuşoğlu







KKTC’deki temasları çerçevesinde sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yapılan görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.




“Kıbrıs Türk sivil toplum kuruluşlarıyla biraraya geldik” diyen Çavuşoğlu mesajında, “Dün, bugün ve daima; birlikteyiz! Birlikteliğimizi bozmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz!” ifadlerine de yer verdi.



Beyaz Ev’deki toplantıda Türkye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da yer almıştı.



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12 Haziran 2022