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Mars’ta yeni bir krater keşfedildi

13 Haziran 2022
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ESA’nın Mars’ın yörüngesinde dönen uzay aracı Kızıl Gezegen’de yeni bir krater keşfetti. Söz konusu krater yapısı nedeniyle devasa bir göze benzetildi.



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13 Haziran 2022






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