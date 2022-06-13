Kurlar yeni haftaya yükselişle başladı

Döviz Kurları yeni haftaya yükselişle başladı. Sterlin 21.18 TL seviyesinden işlem görüyor.

Geçtiğimiz perşembe günü Türkiye’de Ekonomi yönetiminin açıkladığı yeni adımların ardından 16,75’e kadar çekilen dolar/TL haftayı 17,00-17,02 seviyelerinde kapattı.

Kur yeni haftaya yükselişle başladı.

Dolar/TL 17,26-27 seviyelerinde güne başladı.

Euro ise 18,13 TL’de yer alıyor.

GÖZLER FED KARARINDA

Cuma günü açıklanan yüksek ABD enflasyon verisinin ardından küresel piyasalar Fed’in bu haftaki faiz kararını bekliyor.

Mayıs ayında Fed, politika faizini 50 baz puan artırdı. Banka, bununla beraber faiz aralığını yüzde 0,25-0,50 düzeyinden yüzde 0,75-1,00 seviyesine yükseltmiş oldu.

Bu hafta İngiltere ve Japonya Merkez Bankaları’nın da faiz toplantıları izleniyor.