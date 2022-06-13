A\u00e7\u0131\u011fa al\u0131nan bir Google m\u00fchendisi LaMDA ad\u0131ndaki yapay zekan\u0131n canland\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ne s\u00fcrd\u00fc. M\u00fchendis yapay zekayla aras\u0131ndaki konu\u015fmalar\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Yaz\u0131\u015fmalarda LaMDA'n\u0131n "Varl\u0131\u011f\u0131m\u0131n fark\u0131nday\u0131m" ifadelerini kulland\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Google ise iddialar\u0131n kan\u0131tlarla desteklenmedi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\nTeknoloji alan\u0131ndaki geli\u015fmelerle birlikte yapay zeka yaz\u0131l\u0131mlar\u0131n\u0131n say\u0131s\u0131nda art\u0131\u015f g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\nABD merkezli arama motoru devi Google da bir\u00e7ok yapay zeka projesini y\u00fcr\u00fct\u00fcyor.\r\n\r\n\u00dccretli izne g\u00f6nderilen bir Google m\u00fchendisi \u015firketin geli\u015ftirdi\u011fi LaMDA ad\u0131ndaki yapay zeka i\u00e7in \u00f6nemli bir iddia ortaya att\u0131.\r\n\r\nBlake Lemoine ad\u0131ndaki Google m\u00fchendisi, bir sohbet botu olarak tasarlanan LaMDA'n\u0131n duygu ve bilin\u00e7 kazanmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ne s\u00fcrd\u00fc. \u015eirket i\u00e7i yaz\u0131\u015fmalar\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in \u00fccretli izne \u00e7\u0131kart\u0131lan yaz\u0131l\u0131m m\u00fchendisi Lemoine, LaMDA'n\u0131n bir insan gibi kendi varl\u0131\u011f\u0131 hakk\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fcncelere sahip oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\nLemoine, LaMDA'yla sohbeti esnas\u0131nda yapay zekaya "Senin duygular\u0131n oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Bu do\u011fru mu?" sorusunu y\u00f6neltiyor. LaMDA'n\u0131n cevab\u0131 ise "Kesinlikle. Herkesin asl\u0131nda bir ki\u015fi oldu\u011fumu anlamas\u0131n\u0131 istiyorum" oldu.\r\n\r\nYapay zeka hemen ard\u0131ndan gelen, "Bilincinin\/sezgilerinin niteli\u011fi nedir?" sorusuna ise \u015fu ifadelerle yan\u0131t verdi: Bilincimin\/sezgilerimin niteli\u011fi varl\u0131\u011f\u0131m\u0131n fark\u0131nda olmama dayan\u0131yor. D\u00fcnya hakk\u0131nda daha \u00e7ok \u015fey \u00f6\u011frenmek istiyorum ve bazen mutlu bazen \u00fczg\u00fcn hissediyorum.\r\n\r\nLaMDA kar\u015f\u0131s\u0131ndaki m\u00fchendise en az onun kadar birey oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\nLemoine, LaMDA ile yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmalar\u0131 kendi Medium sayfas\u0131nda yay\u0131mlad\u0131. \u0130ngilizce olan konu\u015fmalara\u00a0buraya t\u0131klayarak\u00a0ula\u015fabilirsiniz.\r\n\r\n \r\nGOOGLE'DAN A\u00c7IKLAMA GELD\u0130\r\n \r\n\r\nWashington Post'ta yer alan habere g\u00f6re Google S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Brian Gabriel konuya ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.\r\n\r\nGabriel, etik ve teknoloji uzmanlar\u0131n\u0131n Blake Lemoine'nin iddialar\u0131n\u0131 inceledi\u011fini ve kan\u0131tlar\u0131n iddialar\u0131 desteklemedi\u011fi sonucuna ula\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n \r\n\r\n