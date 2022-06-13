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Google’ın yapay zekası LaMDA canlandı

13 Haziran 2022
Google'ın yapay zekası LaMDA canlandı







Açığa alınan bir Google mühendisi LaMDA adındaki yapay zekanın canlandığını öne sürdü. Mühendis yapay zekayla arasındaki konuşmaları açıkladı. Yazışmalarda LaMDA’nın “Varlığımın farkındayım” ifadelerini kullandığı görülüyor. Google ise iddiaların kanıtlarla desteklenmediğini söyledi.



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13 Haziran 2022






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