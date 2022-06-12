KıbrısManşet

Salı günü meydana gelen kazada yaralanan kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

12 Haziran 2022







 






Salı günü meydana gelen kazada yaralanan Keziban Konuş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

07.06.2022 tarihinde, saat 21:25 sıralarında, Güzelyurt-Lefke Anayolunun 1-2 kilometreleri arasında Hatip SANMAZ (E-25) yönetimindeki ZNU 290 plakalı salon araç ile Ömer KONUŞ (E-50) yönetimindeki HC 297 plakalı salon aracın yüz yüze çarpışmışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan HC 297 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Keziban KONUŞ (K-43), tedavi görmekte olduğu
Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.

 

 

 



Etiketler
12 Haziran 2022






Başa dön tuşu