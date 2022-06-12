Pakistan’da otoparkta yangın: 500’ün üzerinde taşıt kül oldu

Pakistan Ulusal basınındaki haberlere göre, Aziz Bhatti bölgesinde bir otopark yakınındaki çalılıkta çıkan yangın kısa sürede otoparka da sıçradı.

İtfaiye Departmanı yetkilileri, yangın nedeniyle 500’ün üzerinde motosiklet, 7 otomobil ve bir otobüsün kül olduğunu, can kaybı ve yaralanan olmadığını açıkladı.

Yetkililer, yanan tekerleklerin yoğun dumana yol açtığını, yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.