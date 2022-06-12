Spor

Kriteryum Yarışı, İskele Long Beach’te yapıldı

12 Haziran 2022










Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Kriteryum Yarışı, İskele Long Beach’te yapıldı.



Kriteryumun en hızlısı Emre Kaplan

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF) 2022 faaliyet takviminde yer alan Kriteryum Yarışı, bu sabah (12 Haziran Pazar) Noyanlar ana sponsorluğunda İskele Long Beach bölgesinde yapıldı.

2 kilometrelik parkurda 20 tur üzerinden toplam da 40 kilometrelik mesafede yapılan yarış 6 kategoride gerçekleşti.

Yarışta en iyi zamanı Yıldız Erkek A kategorisinde mücadele eden Emre Kaplan, 57:56.220’lik derecesiyle elde ederken ikinci en iyi dereceye 59:06.600 ile Büyük Erkek kategorisindeki Erkan Güngör, üçüncü en iyi dereceye de 59:07.203 ile yine Yıldız A kategorisindeki Kerem Pekmez ulaştı.

Kategorilere göre Büyük Erkekte Erkan Güngör (Kastamonu APBT), HİB 1 Erkekte Celal Gülersoy (The Bike Academy), Master 1 Erkekte Ersan Serinyürek (Velo Cypri), Master 1 Kadında Gönül Özkan (Ferdi), Master 2 Erkekte Ali Sükan (Velo Cypri) ve Yıldız Erkek A’da Emre Kaplan (The Bike Academy) birinci oldu.

Yarışın tamamlanmasının ardından yapılan ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi.

 

Yarış sonuçları şu şekilde;

 

Büyük Erkek

Bisikletçi                               Derece                  Takımı

1.Erkan Güngör                   59:06.600             Kastamonu APBT

2.Hüseyin İlker Erçen         59:07.353             Ferdi

3.Hamed Paseban               59:07.362             Velo Cypri

4.Cemal Özulu                     1:00:33.718         Ares

5.Okan Yücel                        1:01:25.735         Ferdi

6.Altan Yavuz                       1:01:27.336         Velo Cypri

DNF.Reşat Sarp                    –                          Velo Cypri

DNS.Ahmet T.İskender       –                            Velo Cypri

 

HİB 1 Erkek

Bisikletçi                               Derece                  Takımı

1.Celal Gülersoy                  1:01:48.388         T.Bike Academy

DNS.Ahmet Ersoy                     –                Garaduman Team

DNS.Ceyhun Ketenoğlu      –                              HİB

 

Master 1 Erkek

Bisikletçi                               Derece                  Takımı

1.Ersan Serinyürek             1:01:24.969         Velo Cypri

2.Edis Bağzıbağlı                  1:01:25.139         Ares

3.Kemal Palaz                       1:01:25.205         BSD

4.İlhan Boyoğlu                    1:01:25.393         Ares

5.Mehmet Kaffaoğlu           1:01:26.185         T.Bike Academy

6.Mehmet Sevinç                               1:01:26.751         BSD

7.Kamil Pehlivanoğlu          1:01:26.985         Tüfekçi S.Club

8.Eral Aşina                          1:01:29.890         Velo Cypri

DNF.Şevket Türel                52:10.383             Ferdi

DNS.Mustafa Katip              –                        T.Bike Academy

 

Master 1 Kadın

Bisikletçi                               Derece                  Takımı

1.Gönül Özkan                     1:01:56.520         Ferdi

 

Master 2 Erkek

Bisikletçi                               Derece                  Takımı

1.Ali Sükan                           1:01:24.972         Velo Cypri

2.Mehmet Beyaz                 1:01:26.513         NHG

3.Ersan Karayeğen              1:01:27.157         NHG

DNF.Kalender Çelebçi        –                           Velo Cypri

Yıldız Erkek A

Bisikletçi                               Derece                  Takımı

1.Emre Kaplan                     57:56.220             T.Bike Academy

2.Kerem Pekmez                 59:07.203             Velo Cypri

3.Enes Tekkanat                  59:11.323             Ferdi

4.Arcan Kuzhan                   1:01:25.792         Velo Cypri

5.Ege Erülkü                         1:01:25.830         T.Bike Academy

DNF.Mustafa Çavuş                       –              T.Bike Academy



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12 Haziran 2022