Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Kriteryum Yarışı, İskele Long Beach’te yapıldı.

Kriteryumun en hızlısı Emre Kaplan

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF) 2022 faaliyet takviminde yer alan Kriteryum Yarışı, bu sabah (12 Haziran Pazar) Noyanlar ana sponsorluğunda İskele Long Beach bölgesinde yapıldı.

2 kilometrelik parkurda 20 tur üzerinden toplam da 40 kilometrelik mesafede yapılan yarış 6 kategoride gerçekleşti.

Yarışta en iyi zamanı Yıldız Erkek A kategorisinde mücadele eden Emre Kaplan, 57:56.220’lik derecesiyle elde ederken ikinci en iyi dereceye 59:06.600 ile Büyük Erkek kategorisindeki Erkan Güngör, üçüncü en iyi dereceye de 59:07.203 ile yine Yıldız A kategorisindeki Kerem Pekmez ulaştı.

Kategorilere göre Büyük Erkekte Erkan Güngör (Kastamonu APBT), HİB 1 Erkekte Celal Gülersoy (The Bike Academy), Master 1 Erkekte Ersan Serinyürek (Velo Cypri), Master 1 Kadında Gönül Özkan (Ferdi), Master 2 Erkekte Ali Sükan (Velo Cypri) ve Yıldız Erkek A’da Emre Kaplan (The Bike Academy) birinci oldu.

Yarışın tamamlanmasının ardından yapılan ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi.

Yarış sonuçları şu şekilde;

Büyük Erkek

Bisikletçi Derece Takımı

1.Erkan Güngör 59:06.600 Kastamonu APBT

2.Hüseyin İlker Erçen 59:07.353 Ferdi

3.Hamed Paseban 59:07.362 Velo Cypri

4.Cemal Özulu 1:00:33.718 Ares

5.Okan Yücel 1:01:25.735 Ferdi

6.Altan Yavuz 1:01:27.336 Velo Cypri

DNF.Reşat Sarp – Velo Cypri

DNS.Ahmet T.İskender – Velo Cypri

HİB 1 Erkek

Bisikletçi Derece Takımı

1.Celal Gülersoy 1:01:48.388 T.Bike Academy

DNS.Ahmet Ersoy – Garaduman Team

DNS.Ceyhun Ketenoğlu – HİB

Master 1 Erkek

Bisikletçi Derece Takımı

1.Ersan Serinyürek 1:01:24.969 Velo Cypri

2.Edis Bağzıbağlı 1:01:25.139 Ares

3.Kemal Palaz 1:01:25.205 BSD

4.İlhan Boyoğlu 1:01:25.393 Ares

5.Mehmet Kaffaoğlu 1:01:26.185 T.Bike Academy

6.Mehmet Sevinç 1:01:26.751 BSD

7.Kamil Pehlivanoğlu 1:01:26.985 Tüfekçi S.Club

8.Eral Aşina 1:01:29.890 Velo Cypri

DNF.Şevket Türel 52:10.383 Ferdi

DNS.Mustafa Katip – T.Bike Academy

Master 1 Kadın

Bisikletçi Derece Takımı

1.Gönül Özkan 1:01:56.520 Ferdi

Master 2 Erkek

Bisikletçi Derece Takımı

1.Ali Sükan 1:01:24.972 Velo Cypri

2.Mehmet Beyaz 1:01:26.513 NHG

3.Ersan Karayeğen 1:01:27.157 NHG

DNF.Kalender Çelebçi – Velo Cypri

Yıldız Erkek A

Bisikletçi Derece Takımı

1.Emre Kaplan 57:56.220 T.Bike Academy

2.Kerem Pekmez 59:07.203 Velo Cypri

3.Enes Tekkanat 59:11.323 Ferdi

4.Arcan Kuzhan 1:01:25.792 Velo Cypri

5.Ege Erülkü 1:01:25.830 T.Bike Academy

DNF.Mustafa Çavuş – T.Bike Academy