Trump: Diğer ülkeler Basra Körfezi’nde tankerlerinin korunmasını istiyorsa, bundan böyle bize ödeme yapacak

İran’la savaş tangosu yapan Trump, birdenbire Basra Körfezi’ndeki uluslararası petrol sevkiyatına artık bedava Amerikan koruması sağlamayacağı resti çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ‘İran’a karşı uluslararası koalisyon’ kurulması hedefiyle bölgeyi turlar ve ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook Basra Körfezi’nde uluslararası devriye gücü oluşturmaktan söz ederken Başkan Donald Trump’tan da tweet geldi.

Basra Körfezi’ndeki tümüyle şaibeli tanker saldırılarından Tahran’ı sorumlu tutan ve ABD’nin insansız hava aracı düşüren İran’a hava saldırısı düzenlenmesi emri verip 10 dakika kala vazgeçen Trump, birdenbire Basra Körfezi’ndeki uluslararası petrol sevkiyatına artık bedava Amerikan koruması sağlamayacağı resti çekti. Bu restin kendi yönetiminin İran’a karşı uluslararası koalisyon kurulması çabalarını nasıl etkileyeceği merak konusu.

Bölgeye sürekli savaş gemisi ve asker yığmasıyla çelişen tweetler atan ABD Başkanı, Çin’in aldığı petrolün yüzde 91’inin, Japonya’nın aldığı petrolün yüzde 62’sinin Hürmüz Boğazı’ndan geçtiğini, başka pek çok ülkenin aynı durumda olduğunu belirtti.

Trump, “Niye nakliye rotalarını diğer ülkeler için uzun yıllardır sıfır tazminata koruyoruz ki? Bu ülkelerin hepsinin oldum bittim tehlikeli olan bu yolculukta kendi gemilerini korumaları gerekir” diyerek şöyle devam etti:

China gets 91% of its Oil from the Straight, Japan 62%, & many other countries likewise. So why are we protecting the shipping lanes for other countries (many years) for zero compensation. All of these countries should be protecting their own ships on what has always been….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2019