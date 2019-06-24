AmerikaDünya

Trump: Diğer ülkeler Basra Körfezi’nde tankerlerinin korunmasını istiyorsa, bundan böyle bize ödeme yapacak

24 Haziran 2019

İran’la savaş tangosu yapan Trump, birdenbire Basra Körfezi’ndeki uluslararası petrol sevkiyatına artık bedava Amerikan koruması sağlamayacağı resti çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ‘İran’a karşı uluslararası koalisyon’ kurulması hedefiyle bölgeyi turlar ve ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook Basra Körfezi’nde uluslararası devriye gücü oluşturmaktan söz ederken Başkan Donald Trump’tan da tweet geldi.

Basra Körfezi’ndeki tümüyle şaibeli tanker saldırılarından Tahran’ı sorumlu tutan ve ABD’nin insansız hava aracı düşüren İran’a hava saldırısı düzenlenmesi emri verip 10 dakika kala vazgeçen Trump, birdenbire Basra Körfezi’ndeki uluslararası petrol sevkiyatına artık bedava Amerikan koruması sağlamayacağı resti çekti. Bu restin kendi yönetiminin İran’a karşı uluslararası koalisyon kurulması çabalarını nasıl etkileyeceği merak konusu.

Bölgeye sürekli savaş gemisi ve asker yığmasıyla çelişen tweetler atan ABD Başkanı, Çin’in aldığı petrolün yüzde 91’inin, Japonya’nın aldığı petrolün yüzde 62’sinin Hürmüz Boğazı’ndan geçtiğini, başka pek çok ülkenin aynı durumda olduğunu belirtti.

Trump, “Niye nakliye rotalarını diğer ülkeler için uzun yıllardır sıfır tazminata koruyoruz ki? Bu ülkelerin hepsinin oldum bittim tehlikeli olan bu yolculukta kendi gemilerini korumaları gerekir” diyerek şöyle devam etti:

“ABD dünya çapında en büyük enerji üreticisi konumuna gelmişken bizim orada olmaya ihtiyacımız bile yok. ABD’nin İran talebi çok basittir: Nükleer silah sahibi olamaz ve terör sponsorluğuna devam edemez.”

Diğer yandan ​Trump yönetimi, Basra Körfezi’nde ABD’nin insansız hava aracını düşürdüğü gerekçesiyle İran’a yönelik bugün yeni yaptırımlar açıklayacak.ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, uluslararası ortaklara Basra Körfezi’nde güvenliği artırmak için güçleri birleştirme çağrısı yaptı.

Seçeneklerden birinin bölgede uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele eden 30 ülkeli deniz gücünü pekiştirmek olabileceğini söyleyen Hook, diğer yandan pertol zengini bölgede ticari çıkarları bulunan müttefik ülkelerin tümüyle yeni bir deniz güvenliği girişiminde bulunabileceğini dile getirdi. Trump ile ekibinin seçenekleri bu hafta Japonya’da düzenlenecek G20 zirvesinde ele alacaklarını da belirtti. Ancak diğer ülkelerin bu girişime ne kadar destek vereceği meçhul.

 

Etiketler


İlgili Makaleler

Hindistan İsrail’den antitank füzesi almaktan vazgeçti

24 Haziran 2019

Venezuelalıların Avrupa’ya iltica başvuruları artıyor

24 Haziran 2019

Düzensiz göçmenleri almayan İtalya’ya ‘insan hakları ihlali’ suçlaması

24 Haziran 2019

Putin, Batı’ya uygulanan gıda ambargosunu 2020 sonuna kadar uzattı

24 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı