Tabanca ve mermilerin sipariş olduğu ortaya çıktı

Doğanköy’deki evine yapılan baskında, ruhsatsız silah ve mermilerin yanı sıra uyuşturucu ve tarihi eser bulunan polis memuru Ziya Düşünmez ile suç ortaklığıyla suçlanan Özgür Yıldır ve Levent Erdem 3’er gün tutuklu kalacak

Doğanköy’de polis tarafından yapılan aramada, tabanca, tabanca mermisi, uyuşturucu madde, sikke ve arama detektörü bulunmasıyla ilgili soruşturma genişletildi. Evinde yasa silah, uyuşturucu ve tarihi eser bulunan polis memuru Ziya Düşünmez’in yanı sıra, Özgür Yıldır ve Levent Erdem de tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Meselenin tahkikat sorumlusu Mehmet Bayram, mahkemede verdiği yeminli ifadede, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibinin gerçekleştirdiği operasyonu ve polis memuru Ziya Düşünmez’in evinde yapılan aramanın detaylarını anlattı.

polis memuru Ziya Düşünmez’in, Doğanköy’deki Hakkı Borataş Caddesi Begonvil Sokak’ta yer alan ikametgahta, kendisinin ve evde misafir olarak bulunan Özgür Yıldız’ın huzurunda arama yapıldığını kaydeden Bayram, aramada, 1 adet Sig Sauer marka 9 mm çapında tabanca, 1 adet Glock Austria marka tabanca ve 1 adet Beretta marka 7.65 mm çapında tabanca, 18 adet 9 mm çapında canlı mermi, 12 adet 7.65 mm çapında canlı mermi, yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık Hint Keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara, 25 adet eski eser olduğuna inanılan madeni para, Hint Keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet sarma sigara izmariti, 7 adet 9 mm çapında kuru sıkı mermi, 4 adet eski eser olduğuna inanılan madeni para, Golden King DPR model kameralı elektronik metal detektörü ve Ziya Düşünmaz’e ait JE 957 plakalı aracın bagaj kısmında ise eski eser aramak için kullanıldığına inanılan 4 adet metal çubuk ve bir adet mikro kamera bulunarak emare olarak zapt edildiğini kaydetti.

Tabanca ve mermileri Levent Erdem sipariş verdi

Meseleyle ilgili olarak, Ziya Düşünmez’den yapılan soruşturmada, tasarrufunda bulunan tabanca ve mermileri Nisan ayı içinde, Levent Erdem’in, istemi üzerine ithal ettiği tespit edildiğini ve her 3 zanlının da tutuklandığını dile getiren polis, Erdem’in evinde yapılan aramada kanunsuz bir şey bulunmadığını ancak zanlı Düşünmez ile konuşmak için kullandığı cep telefonunu kırdığını ifade etti.

Bayram, meseleyle ilgili tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlılar aleyhine 3’er gün tutukluluk talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi yargıcı meltem Dündar da, meseleyle ilgili tahkikatın salimen sürdürülebilmesine olanak sağlamak amacıyla zanlılar aleyhine 3’er gün tutukluluk emri verdi.