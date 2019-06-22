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Trafikteki dikkatsizlik ölüm getirdi

22 Haziran 2019

Tatlısu – Geçitkale Anayolu’nda dün sabah meydana gelen trafik çarpışmasında 78 yasındaki Hafız Ali Genç,  ağır yaralı olarak götürüldüğü Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı            

Tatlısu – Geçitkale Anayolu 3-4 km’leri arasında, dün saat 11:30 sıralarında, iki arabanın çarpışması sonucu meydana gelen olayda 3 kişi yaralandı, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 55 yaşındaki Kamil Genç ‘in JB 432 plakalı araba ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi neticesinde o esnada karşı istikametten gelen 46 yaşındaki Ziya Tunaç’ın kullandığı EK 685 plakalı arabaya çarptı.

Çarpışma sonucu JB 432 plakalı arabada yolcu olan ve ağır 78 yaşındaki Hafız Ali Genç , kaldırdığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.     Çarpışmada hafif yaralanan JB 432 plakalı arabanın sürücüsü Kamil Genç Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, EK 685 plaklı arabanın sürücüsü Ziya Tunaç ve aynı araçta yolcu olan 59 yaşındaki Osman Cepheoğlu ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

 

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