Hala Sultan Camii’nde çirkin manzara

Hala Sultan Camii’nin avlusunda haftalardır atıl durumda duran masa ve sandalyeler görüntü kirliliğinden dolayı dikkat çekti

Kardelen GÖKSU

Ramazan Ayı boyunca ülkenin birçok yerinde iftar yemekleri verildi. Bu iftar sofralarından biri de Hala Sultan Camii’nde kuruldu. 17 Mayıs 2019’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katıldığı, Hala Sultan Camii’nde bin 200 kişiye verilen halka açık toplu iftar yemeğinden sonra haftalardır atıl durumda duran masa ve sandalyeler çirkin bir görüntü oluşturdu. Haftalardır atıl durumda duran bu masa ve sandalyeler camiyi ziyaret eden birçok vatandaşın ve turistin eleştiri konusu oldu, aynı zamanda Haspolat’dan Mağusa’ya gidilen yolundan da netçe görülen bu masa ve sandalyeler caminin görselini bozuyor.