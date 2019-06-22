İhraç işlemleri başlatıldı

Çamlıköy’de polis tarafından yapılan denetimlerde ülkede kaçak oldukları tespit edilerek tutuklanan Bangladeş uyruklu 10 kişi, Lefke Kaza Mahkemesi’nde dün yargıç karşısına çıkarıldı

Gürsel KARAGÖZLÜ

Çamlıköy’de, önceki gün yapılan kontrollerde, Bangladeş uyruklu Md Younus Ali, Goljar Hossain, Durul, Firoz Kobir, Mojibur Rahman, Mohammad Ruhul Amin, Md Zıaul Haque, Md Sarajul İslam, Md Josım Uddin, Md Arif tutuklandı.

Zanlılar, dün Lefke Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili ifade veren polis memuru Mustafa Pehlivan, zanlıların KKTC yetkili makamlarından alınmış herhangi bir izinleri olmadığını, ülkede düzenli bir işleri ve belirli bir adreslerinin de bulunmadığını kaydetti.

Zanlıların KKTC’den ayrılmaları ile ilgili muhaceret işlemleri başlatıldığını söyleyen Pehlivan, bu maksatla 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 3’er gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Aylarca kaçak yaşadılar

Havadis, zanlıların KKTC’ye geldikleri tarih ile tutuklandıkları tarih ve ülkede izinsiz kaldıkları süreye ilişkin verilere ulaştı.

İşte o detaylar:

Md Younus ALİ: 15.12.2016 – 20.6.2019 (871 gün)

Goljar HOSSAIN 14.7.2016 – 20.6.2019 (1064 gün)

Durul: 27.8.2018 – 20.6.2019 (296 gün)

Firoz KOBIR: 14.01.2017 – 20.6.2019 (872 gün)

Mojibur RAHMAN: 27.08.2018-20.6.2019 (296 gün)

Mohammad Ruhul AMIN: 09.04.2016 – 20.6.2019 (1158 gün)

Md Zıaul HAQUE: 26.10.2018 – 20.6.2019 (236 gün)

Md Sarajul ISLAM: 10.04.2017 – 20.6.2019 (790 gün)

Md Josım UDDIN: 20.01.2017 – 20.6.2019 (877 gün)

Md ARIF: 21.12.2016 – 20.6.2019 (886 gün)