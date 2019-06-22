Kıbrıs

Bakan Çavuşoğlu, YÖK Başkanı Yekta Saraç ile görüştü

22 Haziran 2019

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ankara’da, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’la üniversitelerin geleceği ve yöneticiler tarafından gündeme getirilen sorunlara ilgili ivedi çözümler üretmek için çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, KKTC yükseköğreniminin, tanıtım ve markalaşma faaliyetleriyle desteklenmesi gerekliliğinin vurgulandığı toplantıda, Bakan Çavuşoğlu’na Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler eşlik etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yaklaşık 3 saat süren toplantının gayet olumlu geçtiğini belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde var olan kalitenin arttırılması ve KKTC yükseköğreniminin bir cazibe merkezi haline gelebilmesi için yapılması gerekenlerin masaya yatırıldığını söyledi.

Ağırlıklı olarak denklik, denetleme, yatay geçiş, akademik unvanlar ve kontenjanların konuşulduğu toplantıda, görüşülen konuların çözümüne yönelik mutabakat sağlandığı ve konuların aciliyeti gereği çalışma gruplarının oluşturulup, bir ayı geçmeyecek bir süre içerisinde çözümlerinin protokol metniyle kalıcı olmasının sağlanması kararlaştırıldı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç da iyi bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, KKTC yükseköğrenimini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Etiketler


İlgili Makaleler

Tabanca ve mermilerin sipariş olduğu ortaya çıktı

22 Haziran 2019

Trafikteki dikkatsizlik ölüm getirdi

22 Haziran 2019

Hala Sultan Camii’nde çirkin manzara

22 Haziran 2019

İhraç işlemleri başlatıldı

22 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı