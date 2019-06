Suriye’de sualtı petrol borularına sabotaj

Suriye Petrol Bakanlığı, Baniyas kıyı şehri açıklarında kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen sabotaj nedeniyle beş sualtı petrol borusunun zarar gördüğünü açıkladı.

Suriye Petrol Bakanlığı’nın Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, kimliği belirsiz kişiler Baniyas kenti açıklarında sualtında bulunan beş petrol borusunun hasar görmesine yol açtı.

Açıklamada “Dün Banisyas’ta petrol sızıntısı meydana geldiğine dair bilgilendirildik. Suriye petrol şirketinin uzman dalgıçları sızıntıyı araştırıp beş boru hattına dışarıdan zarar verildiğini tespit ettiler” ifadeleri kullanıldı.

Sabotage to the underwater pipelines in Baniyas. Emergency repairs initiated immediately #Syria pic.twitter.com/IstWdTExwF

— G (@SyrianLionesss) June 23, 2019