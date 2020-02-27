Steven Spielberg Indiana Jones 5’i yönetmeyecek

Tüm zamanların en çok hasılat yapan filmlerine imza atan ünlü yönetmen Steven Spielberg, Indiana Jones tarihinde ilk kez yönetmen koltuğunu bir başka isme devredecek.

Jurassic Park, Schindler’in Listesi, Er Ryan’ı Kurtarmak ve E.T. gibi tüm zamanların en çok hasılat yapan filmlerinin ünlü yönetmeni Steven Spielberg, Indiana Jones serisi tarihinde ilk kez yönetmenlik hakkını bir başka isme devrediyor.

İlki 1981 yılında çekilen dört filmlik Indiana Jones serisinin beşincisini 92. Oscar Ödülleri’ne aday gösterilenFord v Ferrari filminin yönetmeniJames Mangold’un yönetmesi bekleniyor. Variety, Spielberg’in filmin yönetmenliğini bırakma kararını, “yeni neslin hikayeye kendi perspektifini getirmesi için fırsat verme arzusu” olarak açıkladı.

Spielberg, yönetmenliği devretse de Indiana Jones filmin yapımcılığını üstlenmeye devam edecek.Önceki filmlerde olduğu gibi yine Harrison Ford’un başrolü üstleneceği Indiana Jones 5’in 9 Temmuz 2021’de gösterime girmesi bekleniyor. Harrison Ford, kısa süre önce verdiği bir röportajda Indiana Jones 5 hakkında konuşarak, “Yaklaşık iki ay içinde Indiana Jones’u yapmaya başlayabiliriz. Ama projenin hala planlama sorunları ve birkaç senaryo işi var” açıklamasında bulunmuştu