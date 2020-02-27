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CORONA SINIR DİNLEMİYOR

27 Şubat 2020
Erdoğan Özbalıkçı
erdoğan özbalıkçı

Corona (Korona) virüsü hayvanlar arasında yaygın olan büyük bir virüs grubudur. Nadir durumlarda, bilim insanlarının zoonotik olarak adlandırdığı durumda, yani hayvanlardan insanlara bulaşabilirler.

Coronavirus’lar (Cov), soğuk algınlığından Orta  Solunum Sendromu (MERS – CoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara neden olan bir virüs ailesidir. Yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda, SARS-CoV’un misk kedilerinden, MERS-CoV’un ise tek hörgüçlü develerden insanlara bulaştığı ortaya çıkmıştır. Henüz insanlara bulaşmamış olan ancak hayvanlarda saptanan birçok coronavirüs (koronavirüs) mevcuttur.

Çin’de birçok insanın ölümüne yol açan Corona Virüsü’nün , yarasa ve yılan yiyen insanlara ve ordan sıradan insanlara geçtiği düşünülmektedir.

 24 Şubat tarihi itibariyle Çin’de koronavirüs vaka sayısı 77 bini, virüsten ölenlerin sayısı ise 2600’ü aştı.

Çin’den sonra koronavirüs nedeniyle can kaybının en fazla olduğ ülke İran oldu.

Şu anda İtalya’da da bu virüs insan ölümlerine yol açmaktadır.

Yazımızın konusu  Corona ile , devletlerin oluşturduğu tüm sınırlarını saçmalığının ortaya çıkışıdır.

Devlet sınırları imparatorluklar döneminde feodal çevrelerin Mandrasıydı.

Kapitalizm döneminde bu mandralar MİLLİYET isimleriyle, belirli çıkar gruplarının çıkarlarının savunulduğu mandralara dönüştü.

Emperyalizm ve globalizm döneminde ise, bu mandraların sınırları, gücü olan devletlere tümden açıktır.

Gelişmekte olan veya az gelişmiş devletlerin suni sınırları ise, gelişmiş kapitalist ülkelerin malları tarafından zaten işgal edilmiştir.

Çin’de ortaya çıkan CORONA virüsü ordan tüm ülkelere yayılmakta ve tüm insanlığı tehdit etmektedir.

Corona Virüsü sınır tanımadan, insandan insana bulaşarak, tüm ülkeler için yıkıcı bir tehdit oluşturmaktadır.

Bu virüs’e karşı, sınırları kapatmak bile etkili olamamaktadır.

Amerika dahil, 30 dan fazla ülkede bu virüs canlar almaya devam etmektedir.

Kıbrıs gibi küçük yerlerde, ada toplumu olmak, daha da büyük tehlikelere davetiye çıkarmaktadır.

Corona Virüsünün adaya gelme ihtimali, her iki tarafı ayıran sınırı, kolaylıkla geçecektir. Aradaki sınırın saçmalığı da bir kez daha görülecektir.

İran, Irak ve İtalya’da ölümlere yol açan Corona Virüsü, çok sıkı ilişkilerimiz olan Türkiye kapısından içeri girmesi durumunda, ada kesinlikle bu virüsten çok etkilenecektir.

İnsanda 14 gün kuluçka dönemi olan bu virüs, mallarda 3 ay süreyle gizlenebilmekte bu da Kuzey Kıbrıs için, büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Sınır tanımayan bu virüsün etkisini azaltmak ve  buna karşı aşı üretmek için, tüm dünya bilim adamları çalışmaktadır.

Corona Virüsü, sınırların saçmalığını ortaya koyarken, insanlığın kaderinin ortak olduğunu yeniden hatırlatmaktadır.

 

 




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