BasketbolSpor

American Future ve YDK şampiyon

Ortaokul basketbolun birincileri belli oldu

27 Şubat 2020

ŞAMPİYONLAR ZORLANMADI: Ortaokullar basketbol finallerinde birinciliğin sahibi olan takımlar rakipleri önünde kolay galibiyet aldı. Kızlarda The American Future Kolej, Levent Kolej karşısında 74-26 kazanırken erkeklerde Yakın Doğu Koleji, Türk Maarif Koleji önünde 75-31’lik skorla galip geldi

 Ortaokullararası Basketbol Birinciliği kızlarda The American Future Kolej, erkeklerde ise Yakın Doğu Koleji’nin şampiyonluğu ile sonuçlandı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda iki gün süren karşılaşmalarda üstünlük özel kolej takımlarının oldu.

Kızlarda The American Future Kolej

Kızlarda geçen yılın da şampiyon takımı The American Future Kolej finalde karşılaştığı Levent Kolej karşısında 74-26’lık farkla galip gelerek hedefe ulaştı.

Üçüncülük maçını ise Türk Maarif Koleji’ne karşı 45-19’luk sonuçla Lapta Yavuzlar Lisesi Orta Bölümü kazandı.

 

Erkeklerde YDK farklı

Erkeklerde finalinde de Yakın Doğu Koleji farkı vardı. YDK baştan sona üstün oynadığı finalde Türk Maarif Koleji’ni 44 sayı farkla 75-31 yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

TED Koleji karşısında 56-46 kazanan Girne Amerikan Koleji ise organizasyonu üçüncü sırada bitirdi.

 

 




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