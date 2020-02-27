Yeni tip corona virüsü salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Danimarka’da ilk corona virüs vakası tespit edildi. Son verilere göre dünya genelinde 82 bini aşkın kişi yakalanmış durumda. Ölü sayısı da 2 bin 798’e yükseldi. Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde görevli 2 hemşire virüsle mücadele için diğer ülkelerin sağlık çalışanlarından yardım talep etti. Virüsün yayıldığı ülke ve bölgelerin sayısı ise 40’ı geçti. Corona virüsün yayıldığı son ülkeler Danimarka ve Estonya oldu. Komşumuz Gürcistan’la birlikte Pakistan, Norveç, Romanya ve Kuzey Makedonya’ya da virüs sıçramıştı. İngiliz medyasının yayınladığı hükümet raporuna göre salgın yalnızca Birleşik Krallık’ta yarım milyon insanın ölümüne yol açabilir.

Danimarka’da ilk corona virüs vakası tespit edildi. Hastanın İtalya’nın kuzeyinden kayak tatilinden dönen bir kişi olduğu belirtiliyor.

Estonya da ülkedeki ilk corona virüs vakasının görüldüğünü duyurdu.

Türkiye virüs kuşatmasında

İran başta olmak üzere Türkiye’nin komşuları Irak, Yunanistan ve Gürcistan’dan yeni Corona virüs vaka haberleri geliyor. Gürcistan’da Bakan Ekaterine Tikaradze, ülkesinde ilk Corona virüs (Covid-19) vakasının tespit edildiğini bildirdi. Tikaradze, başkent Tiflis’teki hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan’da ilk Covid-19 vakasının görüldüğünü kaydederek, “İran’dan Azerbaycan üzerinden dün ülkeye dönen bir Gürcistan vatandaşının Covid-19 taşıdığı tespit edildi.” dedi.

Gürcistan ve 4 ülkede daha görüldü

Gürcistan’ın yanı sıra, Norveç, Pakistan, Estonya Romanya ve Kuzey Makedonya’da da ilk kez yeni tip Corona virüs (Covid-19) vakaları görüldüğü bildirildi.

Pakistan Sağlık Bakanı Zafer Mirza, Twitter’dan yaptığı açıklamada, yaklaşık 200 milyon nüfuslu ülkede ilk kez iki kişide Covid-19 tespit edildiğini duyurarak, her iki vaka için belirlenen standartların uygulandığını kaydetti. Bu iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Mirza, “Paniğe gerek yok. Her şey kontrol altında.” ifadesini kullandı.

“Paniğe gerek yok”

Kuzey Makedonya Başbakanı Oliver Spasovski ve Sağlık Bakanı Venko Filipçe, hükümet binasında Corona virüse ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Filipçe, bu sabah Bulaşıcı Hastalıklar Kliniğine kaldırılan 1970 doğumlu bir kadında Covid-19 tespit edildiğini, bunun Üsküp’te görülen ilk vaka olduğunu söyledi. “Paniğe gerek yok” ifadesini kullanan Filipçe, söz konusu kişinin, klinikte karantina altına alındığını kaydetti.