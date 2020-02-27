Ahmet Evan’la eğlendiler

CANLI MÜZİK TAVAN YAPTI:

Ülkemizin güçlü seslerinden Ahmet Evan ve orkestrası, Barricade Bar gecesinde her zamanki gibi beğeniyle dinlendi

Lefkoşa içinin eğlence mekanı Barricade Bar, geçtiğimiz cumartesi akşamı sahnesinde Ahmet Evan’ı ağırladı.

Sanatçı konuklarına müzik dolu saatler yaşatırken hareketli şarkılarıyla geceye katılanları şarkılarıyla mest ederek eğlenceyi doruğa ulaştırdı.

Ünlü sanatçı repertuarındaki sevilen şarkılara başarılı bir şekilde hayat katarken, gerek enerjisi ve performansı gerekse orkestrasının hünerleriyle masalara tam bir müzik keyfi sundu.