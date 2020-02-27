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Girne’de canlı müzik keyfi
REVA’YLA EĞLENDİLER:
Girne’nin tercih edilen mekanlarından Papageno Bar’da sahne alan Grup Reva keyifli bir repertuvar eşliğinde konuklar eğlendirmesini bildi
Girne’de hizmet veren Papageno Bar geçtiğimiz geçtiğimiz haftasonu sahnesinde Grup Reva’yı ağırlayarak keyif dolu bir gece yaşattı.
Birbirinden güzel şarkıların canlı performansla yükseldiği mekanda haftanın stresinden uzaklaşılarak bol bol enerji depolandı. Masaları başında sohbete, muhabbete kapılan konukların bu keyfine sevilen şarkılar eşlik etti. Zaman zaman koro halinde eşliklerle coşan mekanda birbirinden renkli görüntüler dikkati çekti.