Stephen King neden Pennywise’ı palyaço olarak tasarladı?

Korku türü denince akla gelen ilk isim olan ABD’li yazar Stephen King, farklı yaştan pek çok okuru ve izleyiciyi dehşete uğratan karakteri Pennywise’ı bir palyaço olarak tasvir etmeyi tercih etmişti.

“It” (O) romanının tüyler ürpertici karakteri kendilerine “Kaybedenler Kulübü” diyen ve yaşadıkları bölgenin kanalizasyonlarında yaşayan kötü, şekil değiştiren bir varlıkla karşılaşan bir arkadaş grubunu konu alıyor.

Bu yaratık hedefinin en büyük korkularının şeklini alıyor ve çocukların korkuları yetişkinlerinkinden daha az karmaşık olduğundan onların peşine düşüyor. Fakat bu yaratık genellikle Pennywise ismindeki palyaço kılığına girmeyi tercih ediyor.

Romanda bu yaratık kurt adam ve cüzzamlı gibi birçok şekil alır ancak Richie Tozier’ın palyaçolardan korktuğunu söylediği 2017 tarihli filmin aksine bahsi geçen çocukların hiçbirinde palyaço korkusu yok.

Screen Rant’in haberine göre King’in böyle bir tercihte bulunmasının önemli bir sebebi var. Karakteri ilk başta trol olarak düşünen King daha sonra çocukların palyaçolardan daha çok nefret ettiğini fark ederek böyle bir karar vermiş.

Yazarın böyle bir karar vermesi hayli akıllıca bir karar ve yaratık artık palyaço imgesiyle eşdeğer olarak görülüyor. Ve bununla birlikte Pennywise karakteri korku türünün en unutulmaz ve hala pek çok kişiyi korkutabilen karakterleri arasında yer alıyor.