Marvel Studios’un başkan yardımcısı Iron Man’in geri dönme ihtimaline dair konuştu

Bir Marvel yöneticisi Robert Downey Jr.’ın canlandırdığı Tony Stark’ın hayata döndürülmesi ihtimali hakkında konuştu.

Downey Jr.’ın karakteri 2019’da Avengers: Endgame filminde öldüğünden beri hayranlar serinin yazarlarının gelecekte onu diriltebileceğini umuyor.

Marvel Studios’un başkan yardımcısı Victoria Alonso şimdi bu umutlara gölge düşürdü.

Clarín’e konuşan Alonso “Tony Stark öldü. Ve bu bizim hikayemiz. Onu nasıl dirilteceğimizi bilmiyorum. Bana öyle geliyor ki Tony Stark’ın hikayesini biz anlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Karakterin “mirasının” Örümcek Adam’da görülebileceğini söyleyerek devam etti ve şöyle açıkladı:

Tony Stark’ın olabileceği birçok şeyi Peter Parker’da görebilirsiniz.

Stark, 2017’de Örümcek Adam: Eve Dönüş’te (Spider Man: Homecoming) Tom Holland’ın canlandırdığı Peter Parker’a akıl hocalığı yapmıştı.

Alonso Downey Jr.’ı Marvel Sinematik Evreni’ne geri getirmeye yönelik söylentileri şunları söyleyerek net bir şekilde bitirdi:

Hayır, şu anda herhangi bir planımız yok.

Alonso’nun yorumları, oyuncunun Iron Man olarak asla geri dönmeyeceğine dair önceki beyanlarıyla uyumlu.

Yakın zamanda vizyona girecek Black Widow filminde rolünü bir ölçüde tekrarlayabileceği yönündeki söylentilere yanıt veren yıldız, seriyle işinin bittiğini açıklayarak şöyle demişti: